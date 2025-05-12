Progetto Casa Sicura Kras

Ci impegniamo concretamente nel supporto alle vittime di violenza domestica, collaborando con il CSD Južna Primorska, uno dei 16 Centri per l’assistenza sociale in Slovenia. Dal 2012, il programma "Casa sicura Kras" ha accolto complessivamente 329 persone, tra cui 163 donne e 166 bambini. Nel 2024 Adriaplin, società controllata da Plenitude, ha sostenuto la ristrutturazione e l’arredamento di una casa rifugio, destinata a donne e bambini vittime di violenza. Il contributo ha permesso interventi strutturali e l’acquisto di arredi, sistemi di sicurezza e attrezzature utili, rendendo l’ambiente sicuro e accogliente.