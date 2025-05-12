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I nostri progetti per sostenere l’inclusione sociale

Crediamo sia importante sostenere l’inclusione sociale per contribuire a costruire una società più equa e solidale. Proprio per questo, cerchiamo di favorire l’integrazione e il reinserimento in società di persone che si trovano in situazioni di marginalità.

Per perseguire questo scopo, collaboriamo con associazioni ed enti del terzo settore che condividono i nostri stessi obiettivi e valori.

Case dell’Amicizia: il futuro si costruisce con l’inclusione

Insieme a Eni Foundation, abbiamo sostenuto il progetto promosso dalla Comunità di Sant’Egidio con l’obiettivo di creare percorsi e assistenza per le persone in stato di fragilità economica, sociale e abitativa.

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Progetto Casa Sicura Kras

Ci impegniamo concretamente nel supporto alle vittime di violenza domestica, collaborando con il CSD Južna Primorska, uno dei 16 Centri per l’assistenza sociale in Slovenia. Dal 2012, il programma "Casa sicura Kras" ha accolto complessivamente 329 persone, tra cui 163 donne e 166 bambini. Nel 2024 Adriaplin, società controllata da Plenitude, ha sostenuto la ristrutturazione e l’arredamento di una casa rifugio, destinata a donne e bambini vittime di violenza. Il contributo ha permesso interventi strutturali e l’acquisto di arredi, sistemi di sicurezza e attrezzature utili, rendendo l’ambiente sicuro e accogliente.

Dynamo Camp: tutti hanno Diritto alla Felicità

In questo contesto, abbiamo sostenuto le attività della Fondazione Dynamo Camp con l’obiettivo di promuovere e tutelare il Diritto alla Felicità dei bambini che soffrono di patologie gravi o croniche, contribuendo a migliorare anche la vita delle loro famiglie.

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