Un’iniziativa in continua crescita

Nell'anno scolastico 2022/2023, il programma ha coinvolto diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le province e le città interessate sono state principalmente Torino, Firenze, Roma, Bari, Palermo, Cagliari e il Sud Sardegna. In questo contesto, sono stati attivati 17 istituti, che hanno accolto un totale di 952 studenti, di cui 496 bambine e 456 bambini. Il corpo docente era inoltre composto da 16 dirigenti scolastici e 73 insegnanti.

Nel successivo anno scolastico 2023/2024, il progetto ha ampliato la sua portata, includendo anche Lombardia, Campania e Basilicata, per un totale di 9 regioni. Le province coinvolte sono così aumentate, includendo anche Milano, Napoli, Foggia, Potenza e Messina, oltre a quelle già presenti. Gli istituti attivati sono saliti a 27, con un significativo incremento degli studenti, che hanno raggiunto il numero di 1.898, suddivisi in 1.063 bambine e 835 bambini. Anche il numero di insegnanti è cresciuto, passando a 27 dirigenti scolastici e 201 docenti.