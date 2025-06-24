Più conosco,
meno consumo
Il progetto nel dettaglio
Con Più conosco, meno consumo, Plenitude mira a diffondere e promuovere la cultura dell’uso sostenibile dell’energia attraverso l’innovazione digitale e l’educazione all’utilizzo di strumenti digitali nei confronti di alunni e docenti di scuole primarie. Il progetto, in collaborazione con FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei), Eniscuola e ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, già Associazione Nazionale Presidi), nell’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto 27 scuole in 9 regioni italiane, tramite percorsi formativi appositamente creati sui temi dell’innovazione digitale (dal coding di base alla programmazione di schede Arduino) e della sostenibilità energetica (dall’uso efficiente delle risorse alla mobilità elettrica, dalla sostenibilità all’etica del digitale), con un approccio formativo alle STEAM di tipo socio-pedagogico, al pensiero computazionale, al coding e alla robotica di base.
Grazie a un linguaggio multimediale che unisce il reale al digitale, la conoscenza del linguaggio informatico, la progettazione degli algoritmi e la programmazione di schede Arduino, i giovani studenti creano un gioco chiamato EcoGioco, che tratta i temi della sostenibilità energetica. Alla fine del percorso è prevista la produzione da parte delle classi coinvolte di brevi video nei quali si racconta quanto realizzato durante tutto il periodo formativo, con lo scopo di elaborare un Manifesto sull'educazione all'Energia Sostenibile.
Il progetto vuole raggiungere alcuni importanti obiettivi nel corso dell’anno scolastico, fra i quali:
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Qualificare docenti e alunni sui temi della digitalizzazione e sostenibilità ambientale, attraverso le attività di robotica educativa.
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Favorire la promozione di iniziative e interventi di carattere sperimentale grazie alla piattaforma crossmediale del progetto che veicola diversi contenuti sui temi della sostenibilità energetica.
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Accrescere le conoscenze di docenti e alunni sui temi dell’energia come, ad esempio, l’importanza dell’efficienza energetica e dell’uso consapevole delle risorse.
Un’iniziativa in continua crescita
Nell'anno scolastico 2022/2023, il programma ha coinvolto diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le province e le città interessate sono state principalmente Torino, Firenze, Roma, Bari, Palermo, Cagliari e il Sud Sardegna. In questo contesto, sono stati attivati 17 istituti, che hanno accolto un totale di 952 studenti, di cui 496 bambine e 456 bambini. Il corpo docente era inoltre composto da 16 dirigenti scolastici e 73 insegnanti.
Nel successivo anno scolastico 2023/2024, il progetto ha ampliato la sua portata, includendo anche Lombardia, Campania e Basilicata, per un totale di 9 regioni. Le province coinvolte sono così aumentate, includendo anche Milano, Napoli, Foggia, Potenza e Messina, oltre a quelle già presenti. Gli istituti attivati sono saliti a 27, con un significativo incremento degli studenti, che hanno raggiunto il numero di 1.898, suddivisi in 1.063 bambine e 835 bambini. Anche il numero di insegnanti è cresciuto, passando a 27 dirigenti scolastici e 201 docenti.
Energia e digitale: al via la terza edizione di “Più conosco, meno consumo”
Il progetto che porta nelle scuole primarie temi come l’uso sostenibile dell’energia, il consumo energetico consapevole ed efficiente, la transizione energetica e quella digitale.