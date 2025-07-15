MIMO 2025: l’energia elettrica corre in pista. Il racconto di Plenitude

L’evento è stato inaugurato il venerdì, giornata tradizionalmente riservata alla stampa e agli operatori del settore e che ha visto una grande affluenza grazie a un programma ricco di conferenze e attività. La consueta “parata delle 17” ha segnato l’inizio ufficiale con una sfilata di hypercar e supercar lungo il circuito, replicata in tutte le giornate della manifestazione.

Accanto all’intrattenimento, non sono mancati i momenti di approfondimento: tra questi, anche l’intervista a Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude, che ha raccontato la visione dell’azienda sul futuro della mobilità elettrica e sull’importanza dell’esperienza utente.