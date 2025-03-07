Al volante dell’elettrico con Plenitude

Il valore del tempo

C’è un’icona che identifica lo stato di carica della batteria. Una percentuale che la prima volta in auto elettrica attira costantemente lo sguardo di chi guida. Siamo arrivati alla periferia di Voghera e la domanda che poniamo a Massimo, l’EV Coach che ci accompagna fin dal primo chilometro è una: quanto durerà ancora? La risposta, come spesso accade nel mondo dell’elettrico, è sempre la stessa: dipende. La carica residua varia in funzione del consumo che a sua volta dipende dalle abitudini di guida. Una guida più sportiva causa un dispendio maggiore, una più rilassata, minore. La differenza può essere marcata. E se si è fermi in coda? Niente paura, il consumo è moderato e l’autonomia, se siamo partiti con una carica adeguata, si conta in molte ore. La carica poi cambia anche in base al tracciato: in discesa, ad esempio, la frenata rigenerativa ci aiuterà a ottimizzare i consumi.

E se dovessimo fermarci a ricaricare quanto tempo ci vorrà? Anche in questo caso, dipende. Dalla nostra batteria, dalle condizioni atmosferiche e soprattutto dal tipo di stazione di ricarica scelta tra le tante che ci vengono indicate dal navigatore. Per noi il punto di ricarica On the Road di Plenitude di tipo Fast (quindi una colonnina in corrente continua) in via Vittorio Veneto a Voghera (PV) capace di erogare una potenza fino a 150kW. Orologio (e caffè) alla mano, dieci minuti sono sufficienti per raggiungere l’80% della carica (partendo dal 20%). Infatti, ed è un altro effetto wow della giornata, la carica delle batterie procede più rapidamente fino al 70/80% della capacità per poi rallentare. Inoltre, come consigliano i costruttori, per preservare al meglio la durata delle batterie, l’ideale è mantenere la carica tra il 20 e l’80%. Quindi, a meno che non si debbano affrontare lunghe distanze, arrivare alla massima capienza non serve e non è neppure positivo per la salute della batteria. In pratica due ottimi motivi per smettere di preoccuparci. Anzi, c’è di più. La maggior parte delle ricariche, infatti, si effettuano mentre si fa altro: la spesa, una riunione in ufficio o la notte, durante il sonno. Il tempo è relativo, per usare un’espressione cara a Einstein e il suo valore in questo caso è doppio: ricarichiamo e, contemporaneamente, facciamo tutt’altro.