Lanceurs d’alerte – Gestion des signalements

Conformément à la Directive (UE) 2019/1937 et aux législations nationales de transposition, au Sarbanes-Oxley Act de 2002, au Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle en vertu du Décret législatif italien n° 231 de 2001 (ci-après le « Modèle 231 ») ainsi qu’aux règles internes en matière de lutte contre la corruption, nous avons mis en place un système destiné à encourager les signalements effectués de bonne foi et dans l’intérêt d’Eni, tout en garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et des autres personnes concernées, ainsi qu’une protection contre toute forme de représailles.

Les lanceurs d’alerte sont invités à ne pas divulguer à des tiers les informations relatives au signalement effectué, afin de ne pas compromettre la confidentialité. Le système de signalement d’Eni ne doit pas être utilisé pour porter atteinte à l’honneur et/ou à la réputation personnelle et/ou professionnelle des personnes visées par les faits signalés, ni pour diffuser sciemment des accusations infondées.

Conformément à la réglementation applicable, quel que soit l’objet du signalement ou l’entité concernée, toute personne a toujours la possibilité d’adresser directement un signalementà Eni SpA. Il demeure également possible d’utiliser les canaux de réception spécifiques mis en place par les sociétés contrôlées, y compris Eni Plenitude SpA SB, dans les cas et selon les modalités prévus par la réglementation applicable.

Quel que soit le canal utilisé, toutes les Personnes Eni, ainsi que toutes celles qui exercent ou ont exercé une activité en Italie ou à l’étranger au nom, pour le compte ou dans l’intérêt d’Eni, chacune dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, ont la possibilité de signaler des violations constatées dans un contexte professionnel, conformément aux réglementations locales mettant en œuvre la Directive (UE) 2019/1937.

Un signalement correspond notamment à toute communication portant sur des comportements constituant une violation des lois et règlements nationaux ou de l’Union européenne, des décisions des Autorités, du Code d’éthique, du Modèle 231 ou du Modèle de conformité applicable aux filiales étrangères, ainsi que des règles internes (parmi lesquelles la politique de tolérance zéro contre la violence et le harcèlement au travail), conformément aux dispositions spécifiques de la législation locale de mise en œuvre de la Directive (UE) 2019/1937.

La réglementation applicable est contenue dans la procédure « Gestion des signalements reçus par Eni SpA et les sociétés contrôlées » (disponible dans les pièces jointes de cette page). Son approbation et ses mises à jour ont été réalisées conformément aux dispositions du Décret législatif italien n° 24/2023.

Les signalements peuvent être envoyés via un canal dédié accessible au lien suivant.