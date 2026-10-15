Conformément à la Directive (UE) 2019/1937 et aux législations nationales de transposition, au Sarbanes-Oxley Act de 2002, au Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle en vertu du Décret législatif italien n° 231 de 2001 (ci-après le « Modèle 231 ») ainsi qu’aux règles internes en matière de lutte contre la corruption, nous avons mis en place un système destiné à encourager les signalements effectués de bonne foi et dans l’intérêt d’Eni, tout en garantissant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte et des autres personnes concernées, ainsi qu’une protection contre toute forme de représailles.
Les lanceurs d’alerte sont invités à ne pas divulguer à des tiers les informations relatives au signalement effectué, afin de ne pas compromettre la confidentialité. Le système de signalement d’Eni ne doit pas être utilisé pour porter atteinte à l’honneur et/ou à la réputation personnelle et/ou professionnelle des personnes visées par les faits signalés, ni pour diffuser sciemment des accusations infondées.
Conformément à la réglementation applicable, quel que soit l’objet du signalement ou l’entité concernée, toute personne a toujours la possibilité d’adresser directement un signalementà Eni SpA. Il demeure également possible d’utiliser les canaux de réception spécifiques mis en place par les sociétés contrôlées, y compris Eni Plenitude SpA SB, dans les cas et selon les modalités prévus par la réglementation applicable.
Quel que soit le canal utilisé, toutes les Personnes Eni, ainsi que toutes celles qui exercent ou ont exercé une activité en Italie ou à l’étranger au nom, pour le compte ou dans l’intérêt d’Eni, chacune dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, ont la possibilité de signaler des violations constatées dans un contexte professionnel, conformément aux réglementations locales mettant en œuvre la Directive (UE) 2019/1937.
Un signalement correspond notamment à toute communication portant sur des comportements constituant une violation des lois et règlements nationaux ou de l’Union européenne, des décisions des Autorités, du Code d’éthique, du Modèle 231 ou du Modèle de conformité applicable aux filiales étrangères, ainsi que des règles internes (parmi lesquelles la politique de tolérance zéro contre la violence et le harcèlement au travail), conformément aux dispositions spécifiques de la législation locale de mise en œuvre de la Directive (UE) 2019/1937.
La réglementation applicable est contenue dans la procédure « Gestion des signalements reçus par Eni SpA et les sociétés contrôlées » (disponible dans les pièces jointes de cette page). Son approbation et ses mises à jour ont été réalisées conformément aux dispositions du Décret législatif italien n° 24/2023.
Les signalements peuvent être envoyés via un canal dédié accessible au lien suivant.
Ce canal constitue le moyen privilégié de signalement et garantit, par des moyens informatiques, la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.
Il est également possible d’effectuer un signalement oral en appelant le numéro 800.60.20.099 depuis l’Italie.
Ce numéro est accessible depuis l’étranger, lorsque cela est techniquement possible, sans frais pour l’appelant ou au tarif d’un appel local. Dans les autres cas, le numéro payant suivant peut être utilisé : +39 06 598.27323.
Sans préjudice de l’utilisation prioritaire des canaux de signalement mis à disposition par Eni SpA et Eni Plenitude SpA SB, dans les cas strictement prévus à l’article 6 du Décret législatif n° 24 du 10 mars 2023, il est également possible d’effectuer un signalement auprès de l’autorité compétente (Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC) ou par voie de divulgation publique.
Sans préjudice de l’utilisation prioritaire des canaux internes de signalement mis à disposition par Eni, dans les cas strictement prévus aux articles 6 et 15 du Décret législatif n° 24 du 10 mars 2023, il est possible d’effectuer un signalement respectivement auprès de l’autorité compétente (Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC) ou par voie de divulgation publique.
Dans le cas d’Eni S.p.A. et des sociétés contrôlées italiennes, le lanceur d’alerte peut effectuer un signalement externe si, au moment de sa soumission, l’une des conditions suivantes est remplie :
Les informations et données personnelles communiquées dans le cadre des signalements sont traitées afin de gérer et d’assurer le suivi des signalements, d’enquêter sur les comportements signalés et de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation applicable, y compris la réglementation relative à la protection des données personnelles.
Pour plus d’informations sur les modalités et les finalités du traitement des données personnelles incluses dans les signalements et collectées au cours de la procédure, nous vous invitons à consulter les notices d’information relatives au traitement des données des lanceurs d’alerte, des personnes signalées et des autres tiers éventuellement impliqués.
L’activité des ETS consiste à fournir un soutien général à la personne effectuant un signalement. En effet, le rôle des ETS est de promouvoir la connaissance de la réglementation en la matière et de renforcer la sensibilisation aux outils disponibles, notamment dans l’optique d’améliorer la qualité des signalements.
Les ETS sont inscrites dans un registre spécifique tenu par l’ANAC, disponible au lien suivant : https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.