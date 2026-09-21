Ce mercredi 16 septembre, l’aire de services du Haut-Forez sud, située sur la commune des Salles sur l’A89, en direction de Lyon, a été inaugurée en présence de Raphaël Martin, directeur d’exploitation ASF, François-Xavier Cals, dirigeant d’Enilive France, Mathieu Herrero, directeur général d’Areas France, et Guillaume Sellam, directeur général de Plenitude On The Road France, ainsi que des représentants des collectivités et des acteurs du territoire.

Après plusieurs mois de travaux, l’aire a été réinventée pour répondre à une ambition forte : proposer une pause plus confortable, plus durable et davantage ancrée dans son territoire. Implantée dans un environnement naturel remarquable, à mi-distance entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, et accueillant une clientèle variée, elle propose désormais aux voyageurs une expérience de pause renouvelée, associant haute qualité de service, valorisation du territoire forézien et service de mobilité électrique.

L’aire dispose notamment de l’un des plus importants hubs de recharge électrique de la région, comprenant également des bornes dédiées aux poids lourds. Avec son offre de restauration étoffée, ses espaces de détente avec vue panoramique et ses infrastructures modernes, l’aire du Haut-Forez sud constitue une étape conviviale et innovante pour les utilisateurs de l’A89.

Une aire accueillant toutes les mobilités durables



L’aire du Haut-Forez sud accueille les installations de distribution d’Enilive, permettant aux clients de faire le plein de carburants conventionnels ainsi que de HVOlution, un biocarburant diesel composé à 100 % de matières premières renouvelables. À l’issue de sa rénovation, l’aire est également devenue un point de référence pour les conducteurs de véhicules électriques. Exploité par Plenitude, via sa filiale Plenitude On The Road, le hub de recharge, également présent sur l’aire du Haut-Forez nord, propose au total :

36 points de charge haute puissance pour véhicules légers, délivrant jusqu’à 300 kW ;

3 points de charge destinés aux poids lourds électriques, délivrant jusqu’à 400 kW, dont 2 situés sur l’aire du Haut-Forez sud ;

2 points de charge adaptés aux véhicules tractant une remorque, délivrant jusqu’à 200 kW.

Cette nouvelle infrastructure contribue à renforcer le maillage de recharge électrique de VINCI Autoroutes, aujourd'hui le réseau concédé le plus densément équipé en Europe en solutions de recharge rapide et ultra-rapide.

Des espaces d’accueil repensés et une architecture ouverte sur le paysage



L'aire du Haut-Forez sud a été entièrement repensée pour offrir davantage de confort et de services aux voyageurs. Ses capacités de stationnement ont été renforcées avec 121 places pour les véhicules légers, 20 places pour les poids lourds et 21 places supplémentaires, accessibles depuis le réseau routier hors autoroute, témoignant de son ouverture sur le territoire.

Une rénovation architecturale a été réalisée afin de préserver l'identité du bâtiment historique, tout en l'adaptant aux nouveaux usages. Les principaux éléments caractéristiques de l'ouvrage, notamment sa voile courbe en béton, ses façades vitrées et ses menuiseries en bois, ont été conservés, tout en agrandissant significativement les espaces destinés à l'accueil du public.

À l'intérieur, les aménagements privilégient une circulation longitudinale desservant l’ensemble des offres commerciales et de services, avec des espaces de restauration modulables pour offrir davantage de luminosité et de confort.

À l'extérieur, terrasses, zones ombragées, espaces de loisirs et jeux pour enfants permettent aux voyageurs de profiter pleinement du panorama exceptionnel sur les monts du Forez.

Le bâtiment rénové accueille désormais 215 places assises en intérieur et 140 en extérieur, permettant à chacun de profiter pleinement de sa pause dans un environnement moderne et convivial.

Une offre plurielle, pensée pour les usages et ancrée dans le territoire



Avec cette nouvelle configuration, Areas déploie sur l’aire du Haut-Forez un modèle qui associe diversité de l’offre, complémentarité des enseignes et ancrage local.

Une approche qui permet de répondre à la diversité des clientèles autoroutières, tout en donnant au site une identité propre et en renforçant son attractivité auprès des voyageurs comme des habitants du territoire.

La restauration s’appuie ainsi sur un portefeuille de concepts complémentaires, combinant enseignes internationales, marques spécialisées et enseigne propriétaire développée par Areas.

McDonald’s , premier restaurant de l’enseigne sur l’A89 et seul McDonald’s dans un rayon de 30 kilomètres, répond aux attentes d’une clientèle large, des familles aux voyageurs de passage. Son implantation, accessible également depuis le parking extérieur, permet au restaurant de s’adresser à la clientèle locale. Sa fréquentation, forte dès son ouverture, illustre le potentiel d’un site qui dépasse désormais sa seule fonction de halte autoroutière.

, premier restaurant de l’enseigne sur l’A89 et seul McDonald’s dans un rayon de 30 kilomètres, répond aux attentes d’une clientèle large, des familles aux voyageurs de passage. Son implantation, accessible également depuis le parking extérieur, permet au restaurant de s’adresser à la clientèle locale. Sa fréquentation, forte dès son ouverture, illustre le potentiel d’un site qui dépasse désormais sa seule fonction de halte autoroutière. Roberta Caffè vient compléter cette offre avec une proposition inspirée de la cuisine italienne, autour des focaccias, pizzas, pâtes, ciabattas et spécialités de la péninsule.

vient compléter cette offre avec une proposition inspirée de la cuisine italienne, autour des focaccias, pizzas, pâtes, ciabattas et spécialités de la péninsule. Le corner Eni Café , complète le dispositif avec une expérience ‘café à l’italienne’, ainsi que des produits de snacking de Selecta et Sodebo pour couvrir les différents moments de consommation, du café au repas à emporter.

, complète le dispositif avec une expérience ‘café à l’italienne’, ainsi que des produits de snacking de Selecta et Sodebo pour couvrir les différents moments de consommation, du café au repas à emporter. Enfin, un magasin Carrefour propose un large choix de produits du quotidien, avec des réassorts fréquents garantissant fraîcheur et disponibilité permanente des produits.

Cette capacité à associer des concepts aux positionnements différents constitue l’une des forces du modèle Areas : adapter l’offre à la diversité des flux et des attentes plutôt que proposer une réponse uniforme sur l’ensemble des sites.

Le terroir comme marqueur de singularité



Cette stratégie de complémentarité trouve une expression particulière avec La Table du Forez, enseigne propriétaire qui associe restauration et épicerie et fait du territoire un véritable fil conducteur de l’expérience proposée aux voyageurs.

Dans l’assiette, la carte revisite des spécialités emblématiques du Forez et de la région : la truffade auvergnate et son jambon cru, les quenelles de brochet, les saucisses aux lentilles ou encore des recettes valorisant les charcuteries régionales et les fromages locaux.

Cette identité territoriale se retrouve également dans la boutique Carrefour, qui propose une sélection de produits régionaux parmi lesquels les confitures du Vieux Chérier, le miel des Monts de la Madeleine, les vins des Côtes Roannaise et du Forez, les jus de fruits Bissardon de la Loire, les fromages d’Auvergne, les charcuteries et plats cuisinés du Forez. Les voyageurs peuvent également y retrouver des produits emblématiques des savoir-faire régionaux, comme les boules Obut ou les couteaux de Thiers.

Pour Areas, cette démarche répond à un enjeu plus large : faire de l’aire un point de rencontre entre mobilité et territoire, en permettant à des millions de voyageurs de découvrir, le temps d’une pause, les produits et les savoir-faire de la région.

Cette vocation est prolongée par les dispositifs d’information touristique mis en place sur le site et par le partenariat avec le Parc naturel régional Livradois-Forez, qui encourage les visiteurs à poursuivre leur découverte du patrimoine naturel et culturel local.

Un projet qui contribue à la dynamique d’emploi du territoire



L’évolution du site se mesure également par son impact sur l’emploi. Le développement de l’aire du Haut-Forez s’est accompagné d’une progression significative des effectifs : plus de 70 collaborateurs sont aujourd’hui employés en CDI sur le site, auxquels s’ajoutent plus de 60 saisonniers lors des périodes de forte activité. En deux ans, les effectifs ont plus que doublé.

Cette croissance s’accompagne d’un important dispositif de formation et d’accompagnement, destiné à permettre aux équipes de maîtriser les nouveaux concepts, les nouveaux métiers et les nouveaux standards de service liés à la transformation du site.

Au-delà de la rénovation et de la diversification de ses services, le projet du Haut-Forez illustre ainsi la capacité de VINCI Autoroutes et d’Areas à faire évoluer un site en fonction de son environnement, des usages des voyageurs et des dynamiques locales.

L’aire devient à la fois un lieu de pause, un espace de découverte du territoire et un pôle d’activité qui contribue directement à l’emploi et au développement économique local.

Une aire rénovée au service de la transition écologique



La transformation de l'aire du Haut-Forez sud porte les engagements environnementaux de VINCI Autoroutes et de ses partenaires. Le bâtiment rénové bénéficie des certifications HQE (Haute Performance Environnementale) et Effinergie. Ses performances énergétiques reposent notamment sur l'installation de pompes à chaleur, la récupération de calories et des équipements contribuant à réduire durablement les consommations énergétiques (gestion durable de l’eau et des déchets, surfaces perméables, végétalisation des toitures…).

Le site produit également une partie de ses besoins énergétiques grâce à :

562 m² de panneaux photovoltaïques permettant une production annuelle estimée à 150.750 kWh ;

des ombrières photovoltaïques au-dessus des espaces de recharge électrique, produisant 13 360 kWh par an.

Les travaux ont également intégré des mesures en faveur de la biodiversité, avec notamment la plantation d’espèces aromatiques locales, la création d’espaces engazonnés, la restauration de surfaces naturelles et l’augmentation des zones perméables.

« La transformation de l’aire du Haut-Forez sud illustre l’ambition de VINCI Autoroutes de faire évoluer continûment ses aires de services pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs et accompagner la transition écologique des mobilités. Avec des espaces entièrement repensés, une offre de recharge électrique de référence et une meilleure intégration dans son territoire, cette aire constitue un maillon essentiel d’une autoroute plus durable, plus accueillante et plus connectée aux territoires qu’elle traverse.»

Sabine Granger, directrice générale de VINCI Autoroutes

« Avec le Haut-Forez, nous démontrons qu’une aire autoroutière peut être bien plus qu’un lieu de passage. En associant des enseignes complémentaires, une offre ancrée dans les savoir-faire locaux et des services adaptés à chaque moment du voyage, nous créons une destination utile, attractive et ouverte sur son territoire. Ce modèle permet à la fois de mieux répondre aux attentes des voyageurs, de valoriser l’identité du Forez et de contribuer concrètement à la dynamique économique et à l’emploi local. »

Mathieu Herrero, directeur général d’Areas France

« L’inauguration du nouveau hub de recharge du Haut-Forez illustre notre stratégie de développement d’un réseau de recharge performant le long des principaux axes autoroutiers français et des corridors stratégiques européens. Cette mise en service constitue une étape importante pour notre développement, en renforçant notre présence sur une zone de transit majeure et en permettant d’offrir aux automobilistes une expérience de recharge pratique, fiable et de grande qualité. »

Guillaume Sellam, directeur général de Plenitude On The Road France

