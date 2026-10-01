Plenitude : nouvelle structure d'actionnariat et gouvernance basée sur le contrôle conjoint d’Eni et d’Ares

Plenitude annonce la finalisation de la transaction visant à réorganiser sa structure d’actionnariat, suite aux accords conclus entre ses actionnaires Eni, Ares Management Alternative Credit funds (« Ares ») et Energy Infrastructure Partners (« EIP »).

La transaction a été réalisée par une augmentation de capital non proportionnelle souscrite par les actionnaires pour un montant total de 1,56 milliard d'euros, ce qui implique une valorisation pré-financement des capitaux propres de Plenitude de 10,75 milliards d'euros (100 % du capital social), correspondant à une valeur d'entreprise d'environ 13,1 milliards d'euros.

Le capital social de Plenitude est désormais détenu par Eni (65,03 %), Ares (26,24 %) et EIP (8,73 %).

La nouvelle structure de propriété instaure un modèle de gouvernance fondé sur le contrôle conjoint d'Eni et d'Ares et entraîne la déconsolidation de la société des états financiers d'Eni. Eni continuera d'exercer des pouvoirs de direction et de coordination sur Plenitude en vertu de l'article 2497 du Code civil italien, conformément aux accords de gouvernance conclus par les actionnaires.

Le nouveau conseil d'administration de Plenitude sera composé de neuf membres, dont cinq seront nommés par Eni, parmi lesquels le directeur général, trois par Ares, dont le président, et un par EIP. Les nouveaux accords prévoient également des dispositions à la majorité qualifiée, nécessitant le vote favorable d'au moins un administrateur nommé par Ares pour certaines questions importantes, notamment l'approbation du budget et des plans d'activité.

« Cette transaction ouvre un nouveau chapitre de croissance pour notre entreprise. Avec le soutien de partenaires de premier plan tels qu'Eni, Ares et EIP, nous renforcons encore notre positionnement et accélérons la réalisation de nos objectifs stratégiques », a déclaré Stefano Goberti, Directeur Général de Plenitude. « Notre modèle économique distinctif, notre solide position financière et notre expertise industrielle constituent les fondements sur lesquels nous continuerons à bâtir, créant une valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. »

Plenitude opère dans plus de 15 pays à travers le monde avec un modèle d’affaires comprenant 6 GW de production d'énergie renouvelable, la vente d'électricité, de gaz naturel et de solutions énergétiques à environ 11 millions de clients, ainsi qu'un réseau de plus de 23 000 points de recharge pour véhicules électriques.