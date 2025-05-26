Le Case del Sorriso sono spazi di espressione e socialità capaci di ascoltare e osservare i bisogni e le risorse dei bambini, degli adolescenti e delle giovani donne in condizione di emarginazione e disagio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la povertà educativa e l’isolamento sociale, mettendo a disposizione spazi fisici di aggregazione e luoghi sicuri di accoglienza diurna. In queste strutture vengono offerti servizi, assistenza e percorsi di protezione per rendere i beneficiari protagonisti del proprio futuro.

Grazie al sostegno di Plenitude, le Case del Sorriso di Napoli, Bari, Siracusa e Milano hanno offerto a 2.210 persone, di cui 1.580 minori, attività formative, ricreative e di sostegno psicologico, quali: