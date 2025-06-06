I nostri progetti per il contrasto alla povertà educativa

La povertà educativa in Italia

Nel nostro Paese circa 1,4 milioni di minori vivono in condizioni di povertà assoluta, mentre 2,2 milioni sono in stato di povertà relativa. Una povertà sia economica che educativa, ulteriormente aggravata dal contesto macroeconomico*.

Garantire lo sviluppo dei minori e offrire loro pari opportunità è essenziale per far fronte alle situazioni di vulnerabilità e, nel concreto, significa confrontarsi con molteplici condizioni di partenza, agendo proprio nei territori caratterizzati da condizioni di particolare fragilità economica e socio-culturale.

L’impegno di Plenitude, in collaborazione con enti del terzo settore attivi nel contrasto alla povertà educativa, è volto a supportare bambine/i e adolescenti che appartengono a famiglie in stato di vulnerabilità sociale ed economica nella sperimentazione e sviluppo delle loro capacità, talenti e aspirazioni.

*Fonte Con i Bambini – Osservatorio sulla Povertà Educativa - 2024