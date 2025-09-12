Inizia la ricerca formulando una domanda o digitando una parola chiave
inserisci un termine da cercare

minimo di 3 caratteri per la ricerca

Plenitude al fianco di WeWorld con il Progetto Frequenza 200

Uniti per un’energia che crea valore sociale.

In Plenitude crediamo che la sostenibilità non significhi solo contribuire a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività, ma anche generare valore per le persone e la comunità. Per questo investiamo in progetti che promuovono inclusione sociale, accesso all’istruzione, parità di opportunità e benessere collettivo. Da questa visione, deriva il sostegno a Frequenza 200: il programma promosso da WeWorld, organizzazione benefica impegnata nella difesa dei diritti delle persone più fragili - che vuole contrastare la povertà educativa e restituire centralità al diritto di istruzione, promovendo inclusione, benessere e pari opportunità per preadolescenti e adolescenti che vivono in contesti segnati da esclusione sociale, dispersione scolastica e mancanza di punti di riferimento.

Il nostro supporto ha contribuito a far crescere Frequenza 200, permettendo l’attivazione di nuove attività educative, l’ampliamento degli spazi per lo studio e il coinvolgimento di sempre più giovani a rischio dispersione scolastica, valorizzando l’istruzione come occasione di inclusione e cambiamento.

ragazzi e ragazze a scuola

Educazione e inclusione: un impegno concreto per il futuro

Il progetto ha come obiettivo il contrasto alla povertà educativa nella fascia 11- 25 anni in 7 città italiane: Milano (quartieri di Barona, Giambellino, Corvetto e Ponte Lambro), Roma (quartiere San Basilio), Cagliari (quartiere Sant’Elia), Napoli (quartiere di Scampia), Catania (quartiere San Cristoforo), Bologna (quartiere san Vitale) e Aversa. L’intervento combina attività di sostegno scolastico (doposcuola, tutoring, aiuto compiti) con azioni mirate all’ascolto e al benessere psicologico degli adolescenti, grazie a sportelli di dialogo e percorsi di empowerment giovanile. Più di 1300 ragazzi sono stati aiutati a sviluppare competenze e autonomia per “riprendersi il proprio futuro”.

In più, i centri Frequenza 200 sono aperti anche durante il periodo estivo – momento delicato per gli studenti a rischio di abbandono scolastico – garantendo così continuità educativa e presenza sul territorio anche nei momenti di pausa del calendario scolastico.

Come ha preso forma il progetto?

Scopri le attività di Frequenza 200 e come queste hanno aiutato tutte le persone coinvolte.

  • Supporto scolastico

    Beneficiari del progetto: 300 ragazze e ragazzi*

    La continuità educativa fuori dal contesto scolastico presso i Centri Educativi Frequenza 200 ha permesso alle ragazze e ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni di ricevere un supporto dopo scuola in cui apprendere nuove modalità di approccio allo studio. 

  • Workshop formativi ed esperienziali

    Beneficiari del progetto: 213 ragazze e ragazzi*


    Con l’obiettivo di aumentare la motivazione degli studenti che frequentano i centri educativi, sono state create attività ed esperienze come visite a musei, mostre e gite fuori porta, laboratori artistici, musicali, fotografici, di robotica, STEM e di montaggio video.

  • Sportello di ascolto psico-educativo

    Beneficiari del progetto: 54 ragazze e ragazzi*


    Uno spazio libero e de-contestualizzato, capace di intercettare coloro che hanno abbandonato o non frequentano più la scuola e offrire un luogo neutrale sentirsi liberi di accedere senza subire il giudizio dei propri coetanei grazie al supporto degli psicologi.

  • Servizio di tutoring – Case Manager

    Beneficiari del progetto: 40 ragazze e ragazzi*


    Grazie alla figura del Case Manager, introdotta come supporto nel tutoring degli studenti, è stato possibile creare un punto di riferimento dedicato, in grado di interagire con la rete locale e le istituzioni, facilitando così l’identificazione tempestiva ed efficace dei casi che necessitano di assistenza.

  • Attivazione di quartiere

    Beneficiari del progetto: 144 ragazze e ragazzi*

    In cinque quartieri tra Milano, Roma e Aversa, dove sono attivi i centri educativi Frequenza 200, sono stati realizzati spazi dedicati alla creatività e al movimento, grazie all’organizzazione di eventi e corsi legati all’urban sport, all’urban art e agli sport di gruppo. Queste attività hanno favorito la libera espressione artistica, il benessere fisico e la socializzazione, coinvolgendo i giovani in esperienze positive e inclusive.

  • Spazi di empowerment giovanile

    Beneficiari del progetto: 24 ragazze e ragazzi*

    Un progetto pilota dedicato all’empowerment degli adolescenti che ha preso vita sul territorio di Napoli e Bologna, con l’obiettivo di far emergere i loro interessi ed idee per co-progettare iniziative, eventi e spazi in cui possano essere protagonisti.

*Le numeriche dei beneficiari coinvolti verranno di volta in volta aggiornate in base ai dati consuntivati nei report trimestrali. 