Plenitude al fianco di WeWorld con il Progetto Frequenza 200

In Plenitude crediamo che la sostenibilità non significhi solo contribuire a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività, ma anche generare valore per le persone e la comunità. Per questo investiamo in progetti che promuovono inclusione sociale, accesso all’istruzione, parità di opportunità e benessere collettivo. Da questa visione, deriva il sostegno a Frequenza 200: il programma promosso da WeWorld, organizzazione benefica impegnata nella difesa dei diritti delle persone più fragili - che vuole contrastare la povertà educativa e restituire centralità al diritto di istruzione, promovendo inclusione, benessere e pari opportunità per preadolescenti e adolescenti che vivono in contesti segnati da esclusione sociale, dispersione scolastica e mancanza di punti di riferimento.

Il nostro supporto ha contribuito a far crescere Frequenza 200, permettendo l’attivazione di nuove attività educative, l’ampliamento degli spazi per lo studio e il coinvolgimento di sempre più giovani a rischio dispersione scolastica, valorizzando l’istruzione come occasione di inclusione e cambiamento.