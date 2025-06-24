La Fondazione Dynamo Camp ETS è un ente del terzo settore che offre specifici programmi di Terapia Ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità e ai loro familiari. Grazie al nostro sostegno, per 4 settimane, circa 210 bambini e adolescenti ogni giorno hanno potuto partecipare gratuitamente ai Dynamo City Camp estivi di Milano, Roma e Firenze, prendendo parte a tante attività di Terapia Ricreativa Dynamo, come teatro e musical, laboratori artistici e manuali, circo e attività sensoriali.

Ma il nostro impegno non finisce qui: nel luglio 2024, abbiamo chiesto ai nostri clienti che aderiscono al programma loyalty “Plenitude Insieme” di sostenere con un click, senza alcun impegno economico da parte loro, una settimana di partecipazione di 10 adolescenti al Camp residenziale organizzato dalla Fondazione presso la struttura di Dynamo Camp a Limestre in Toscana. A fronte degli oltre 55.000 click ricevuti, Plenitude ha sostenuto i costi della vacanza residenziale, comprensiva di vitto, alloggio e attività di Terapia Ricreativa, per i 10 adolescenti con patologie gravi o croniche per una settimana dal 20 al 28 luglio 2024.