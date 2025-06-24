Con Dynamo Camp per promuovere il Diritto alla Felicità
L’inclusione dei bambini con disabilità in Italia
Nel nuovo rapporto Istat “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Anno scolastico 2022/20231” emergono dati molto significativi che ci pongono di fronte a diverse riflessioni.
Nell’anno scolastico di riferimento, infatti, gli studenti con disabilità (6-18 anni) sono stati circa 338mila, quasi il 7% in più rispetto all’anno precedente.
Un altro dato rilevante è quello riportato dall’“Audizione dell’Istat presso il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità2”, ovvero che le risorse necessarie alle famiglie per svolgere il ruolo di ammortizzatore sociale non sono soltanto economiche, ma anche di tipo relazionale e molto spesso non sono sufficienti a garantire le cure necessarie e una buona qualità di vita sia per le persone con disabilità che per i loro familiari.
1. Rapporto Istat “L’Inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Anno scolastico 2022/2023”
2. Rapporto Istat “Audizione dell’Istat presso il Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
Il sostegno di Plenitude ai Dynamo City Camp
La Fondazione Dynamo Camp ETS è un ente del terzo settore che offre specifici programmi di Terapia Ricreativa a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità e ai loro familiari. Grazie al nostro sostegno, per 4 settimane, circa 210 bambini e adolescenti ogni giorno hanno potuto partecipare gratuitamente ai Dynamo City Camp estivi di Milano, Roma e Firenze, prendendo parte a tante attività di Terapia Ricreativa Dynamo, come teatro e musical, laboratori artistici e manuali, circo e attività sensoriali.
Ma il nostro impegno non finisce qui: nel luglio 2024, abbiamo chiesto ai nostri clienti che aderiscono al programma loyalty “Plenitude Insieme” di sostenere con un click, senza alcun impegno economico da parte loro, una settimana di partecipazione di 10 adolescenti al Camp residenziale organizzato dalla Fondazione presso la struttura di Dynamo Camp a Limestre in Toscana. A fronte degli oltre 55.000 click ricevuti, Plenitude ha sostenuto i costi della vacanza residenziale, comprensiva di vitto, alloggio e attività di Terapia Ricreativa, per i 10 adolescenti con patologie gravi o croniche per una settimana dal 20 al 28 luglio 2024.
Le attività della Fondazione Dynamo Camp nel dettaglio
I percorsi di cura, le attività e i programmi offerti da Dynamo Camp si ispirano alla Terapia Ricreativa, un approccio scientifico in cui ogni bambino può scegliere il ritmo a cui procedere e il limite fino a cui spingersi con l’obiettivo di:
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Creare occasioni di vita e divertimento
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Sviluppare una maggior fiducia nelle proprie capacità e nel proprio potenziale
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Confrontarsi con vissuti analoghi per creare una rete di mutuo-supporto per le famiglie
All’interno dei Dynamo City Camp le attività sono inoltre pensate e strutturate in base alle esigenze dei beneficiari presenti e alle possibilità offerte dal territorio, come ad esempio laboratori sensoriali e artistici, musical e teatro.