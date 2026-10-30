Con il lancio del continente Futura Blocks, il pianeta virtuale sviluppato da Plenitude si completa. L'esperienza immersiva e il contest “Missione Builders!” protagonisti della sessantesima edizione del festival.

Per il terzo anno consecutivo, Plenitude parteciperà a Lucca Comics & Games, in programma da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre 2026. La manifestazione, che celebra quest'anno la sua sessantesima edizione, si conferma il principale evento pop in Occidente dedicato al mondo del fumetto, del videogioco, del gioco da tavolo e del cinema.

Plenitude manterrà il proprio presidio all'interno del Loggiato Pretorio in Piazza San Michele, un'area ad accesso libero che costituisce, per posizione e passaggi, uno dei fulcri strategici del festival. Lo spazio espositivo si trasformerà in un frammento giocabile di Futura Blocks, in cui le architetture divengono un villaggio attraversabile. Il pubblico evolve così da spettatore ad abitante e costruttore, muovendosi in un allestimento che offre cinque postazioni arcade dedicate a Futura Blocks, una postazione in realtà virtuale su Futura Quest dove poter provare una simulazione di volo e un inedito gioco di costruzione da tavolo.

Missione Builders!”: l’energia prende forma

La presenza fisica a Lucca Comics & Games si integra funzionalmente con “Missione Builders!”, il contest creativo ideato da Plenitude per istituire un collegamento diretto tra l'esperienza fisica vissuta nei Plenitude Store in Italia e l’esperienza digitale di Futura Blocks.

Raccogliendo l'eredità formativa dell'iniziativa “Missione Buddies!”, il nuovo progetto chiama famiglie e bambini a disegnare a mano la propria architettura ideale, prendendo spunto dalle forme geometriche pure di Futura Blocks (senza replicare strutture già presenti nel gioco) e dal libretto delle istruzioni in formato digitale presente online. L'obiettivo operativo è concepire un ambiente in cui abitazioni, aree verdi e soluzioni energetiche – dagli impianti fotovoltaici alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, fino alle pale eoliche – coesistano in armonia.

Il contest creativo, avviato lo scorso 3 ottobre con un evento dedicato presso il Flagship Store Plenitude di Torino alla presenza della content creator Roby, resterà attivo fino al 27 febbraio 2027. La partecipazione è gratuita e può avvenire tramite form online o con la consegna fisica dei disegni negli store fisici – o, durante l’evento, presso lo stand Plenitude a Lucca Comics & Games. La consegna fisica dei disegni negli store fisici o presso gli stand garantirà in omaggio il gioco di carte Memory. Entro il 27 marzo una giuria selezionerà tre elaborati , i quali saranno poi convertiti in elementi digitali utilizzabili all'interno del continente Futura Blocks.

Futura, il pianeta virtuale by Plenitude

Futura è il pianeta virtuale concepito da Plenitude per raccontare un tema articolato come la consapevolezza energetica attraverso un linguaggio universale e interattivo.

L'ecosistema si sviluppa in continenti, ciascuno ospitato su una diversa piattaforma per intercettare pubblici trasversali. Agli spazi già attivi – Futura HUB, Futura VILLE, Futura TRACKS e Futura QUEST – si è aggiunto, nell'aprile 2026, il nuovo continente Futura Blocks. Ospitato su Roblox, questo ambiente amplia il progetto, ponendo al centro la progettazione urbana e la gestione energetica. L'utente assume il ruolo di "Builder", sperimentando empiricamente come ogni decisione strutturale contribuisca alla progettazione e al funzionamento di un quartiere del futuro.

