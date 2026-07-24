L'innovazione come responsabilità

Come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale, integrata con architetture Cloud e analisi dei Big Data, rappresenta un nuovo strumento digitale in grado di contribuire alla crescita del tessuto industriale. Questa infrastruttura non si limita ad automatizzare le procedure esistenti, ma agisce da abilitatore dei processi, la cui reale efficacia è determinata dalla visione strategica di ogni singola impresa e dal perimetro di impatto che essa intende tracciare. In questo scenario, Plenitude ha integrato tali potenzialità tecnologiche nelle proprie dinamiche operative. L'obiettivo è tradurre l'innovazione in vantaggi per persone, partner e clienti, garantendo al contempo gli impegni e le responsabilità assunti nel proprio assetto di Società Benefit.