Feeling the Energy: la carica della natura in tutti i sensi

Siamo capaci di percepire sensazioni attraverso i cinque sensi: vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Fanno parte dell’energia vitale che ogni giorno ci permette di interagire con il mondo circostante. Anche l’energia del pianeta può essere percepita attraverso i cinque sensi. Questo è il concept dell’installazione artistica immersiva Feeling the Energy di Plenitude: permette al visitatore di fare un’esperienza multisensoriale, lungo un percorso in cui l’energia può essere percepita in diversi modi, attraverso i cinque sensi. L’installazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra le persone: è grazie alla sinergia tra gli esseri umani e la natura che si assiste infatti alla produzione di un’energia vitale in grado di muovere il nostro pianeta ogni giorno.



L’opera è realizzata con 500 metri di rame antibatterico che danno vita a un percorso lungo il quale le persone possono sperimentare, attraverso dinamiche di gioco ingaggianti, diverse forme di produzione di energia da fonti rinnovabili, come quella solare, eolica, il raffreddamento evaporativo e persino l’energia sonora. Grazie alle proprietà antibatteriche e alla riciclabilità del rame, Feeling the Energy intende rappresentare l’attenzione di Plenitude ai temi legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.