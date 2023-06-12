Dai progetti alla transizione energetica

In uno scenario di continuo cambiamento come quello dell’energia caratterizzato da complessità di varia natura servono tecnologie, investimenti, costanza e impegno. Questo significa che c’è una grande opportunità di accelerazione della transizione grazie alla diffusione di energia solare fotovoltaica ed eolica.

I progetti di Plenitude verso l’obiettivo della carbon neutrality

In Plenitude ci siamo fissati obiettivi ambiziosi: ad oggi, forniamo energia a 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di arrivare a oltre 11 milioni di clienti entro il 2026 e con un crescente contributo dalla vendita e gestione dei servizi e prodotti energetici, dalle pompe di calore al fotovoltaico distribuito, che già oggi valgono il 20% dell’EBITDA del business retail di Plenitude. Sul fronte rinnovabili, quest’anno abbiamo raggiunto i 2,3 GW di capacità installata in linea con il nostro piano di arrivare a oltre 7 GW al 2026 e oltre 15 GW al 2030. Per quanto riguarda la mobilità elettrica, contiamo oggi più di 15k punti di ricarica sul territorio e abbiamo l’obiettivo di installarne oltre 30.000 entro il 2026. Questo nostro portafoglio integrato di asset, dagli impianti di produzione di energia rinnovabile, all’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e ai clienti retail, ci consente di essere ben posizionati per sviluppare nuovi servizi di flessibilità che ottimizzino la gestione coordinata della produzione e dei consumi di energia in modo da utilizzare al meglio l’energia rinnovabile quando è disponibile e costa meno e offrendo possibilità di efficienza ai nostri clienti.

Italia e Spagna

Con la joint venture italiana GreenIT per le energie rinnovabili tra noi, CDP Equity (Gruppo CDP) e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP – attraverso i suoi Flagship Funds) questo marzo 2023 abbiamo raggiunto un accordo per lo sviluppo di tre parchi eolici offshore galleggianti nel Lazio e in Sardegna. L’intesa prevede lo sviluppo di un parco eolico nel Lazio, al largo di Civitavecchia, per una capacità complessiva fino a 540 MW e di altri due impianti situati al largo di Olbia (Sardegna), con una potenza di circa 500 MW e 1.000 MW. I tre progetti dovrebbero generare circa 5 TWh/anno e saranno operativi tra il 2028 e il 2031, una volta completato l’iter autorizzativo e la successiva fase di costruzione. Gli impianti saranno collocati a circa 30 km dalla costa e hanno una capacità totale di quasi 2 GW. L’intero portafoglio eolico offshore italiano della partnership raggiungerà una potenza di quasi 3 GW con una produzione annua di circa 7 TWh di energia rinnovabile, in grado di soddisfare i consumi elettrici di quasi 2,5 milioni di famiglie, in base a un calcolo sul consumo medio annuo stimato di elettricità di un cliente residenziale italiano, pari a 2.000 KWh anno, secondo i dati pubblicati da Arera nella sua Relazione Annuale 2021.

Con Simply Blue Group, sviluppatore irlandese di progetti di blue economy, lo scorso gennaio 2023 abbiamo firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di una pipeline di nuovi progetti eolici offshore galleggianti in Italia. Il progetto Messapia, situato a circa 30 km dalla costa di Otranto, avrà una capacità complessiva di 1,3 GW e potrà fornire annualmente una produzione di energia di circa 3,8 TWh. Il progetto Krimisa, situato a circa 45km dalla costa di Crotone, avrà una capacità complessiva di 1,1 GW e potrà fornire annualmente una produzione di energia fino a 3,5 TWh. Nel complesso, si stima che i due progetti potranno coprire il fabbisogno di energia corrispondente ai consumi elettrici di oltre 2,5 milioni di famiglie.

Anche il 2022 è stato un anno molto ricco per noi. A ottobre infatti, è stato inaugurato il nostro parco eolico El Monte da 104,5 MW, nella regione Castiglia-La Mancha in Spagna. Un impianto operativo con queste caratteristiche: l'energia è generata da 19 turbine eoliche GE modello Cypress 158 (5,5 MW), tra le più grandi installate in Spagna. La centrale produrrà circa 300 GWh all'anno, equivalenti al consumo domestico di 100.000 famiglie (considerando un consumo medio di 3.000 KWh/anno per famiglia).

A dicembre 2022 abbiamo inoltre acquisito il 100% di PLT, gruppo italiano integrato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia a clienti retail, rafforzando così la nostra presenza in Italia e Spagna grazie a una piattaforma verticalmente integrata che include oltre 400 MW di asset in Italia - per l’80% già operativi e per il 20% in costruzione con avvio atteso entro il 2024 – e altri 1,2 GW di progetti in fase di sviluppo in Italia e Spagna, per il 60% ad un avanzato stadio di maturità.

Sempre nel 2022, abbiamo infine avviato una partnership con Infrastrutture S.p.A. per lo sviluppo di progetti solari ed eolici in Italia e Spagna, attraverso l’acquisizione del 65% di Hergo Renewables S.P.A., società che detiene un portafoglio di progetti nei due paesi con una capacità complessiva di circa 1,5 GW. Infrastrutture manterrà il restante 35%. I lavori del primo progetto, l’impianto fotovoltaico di Montalto di Castro (VT) con una capacità di 37 MW, sono in corso e l’entrata in esercizio è prevista per la seconda metà del 2023.

UK e Norvegia

A marzo 2023 con Vårgrønn, una joint venture tra noi e HitecVision, e Flotation Energy ci è stato assegnato da Crown Estate Scotland lo sviluppo di un parco eolico offshore galleggiante capace di generare fino a 1,9 GW con due progetti: Green Volt e Cenos. I due impianti saranno operativi nel Mare del Nord. Lo scopo è fornire elettricità da fonti rinnovabili alle piattaforme di estrazione circostanti. I due parchi eolici potrebbero generare energia dal 2027, Green Volt, e dal 2028, Cenos. Inoltre, fino a 7TW saranno forniti da questi due impianti offshore alla rete elettrica del Regno Unito.

Insieme a HitecVision, a giugno 2022, abbiamo annunciano un accordo che prevede l'espansione dell'attività di Vårgrønn. L'obiettivo è di consolidare la presenza di Vårgrønn tra i più importanti player del settore eolico offshore, focalizzandoci sui principali mercati nordeuropei. Nell'ambito dell'accordo, Vårgrønn acquisirà la partecipazione del 20% di Plenitude nell’impianto eolico di Dogger Bank (Regno Unito), e altre iniziative di Plenitude in fase iniziale nei mercati chiave di Vårgrønn. Inoltre, HitecVision aumenterà la sua quota di partecipazione in Vårgrønn dal 30,4% al 35% grazie alla transazione, mentre Plenitude manterrà il restante 65%. Una volta completato l’avvio della produzione nel 2026, Dogger Bank sarà il più grande parco eolico offshore nel mondo. Le tre fasi del progetto (A, B e C) prevedono una capacità installata complessiva di 3,6 GW, in grado di generare energia rinnovabile sufficiente ad alimentare 6 milioni di abitazioni. Grazie a questa operazione, Vårgrønn investirà nell'area più matura del settore eolico offshore a livello globale, aggiungendo al proprio portafoglio una capacità di 720MW netti.

Per quanto riguarda la Norvegia, il recente lancio del marchio Brigg Vind apre un nuovo capitolo per le energie rinnovabili nel Nord Europa. Nel nuovo brand si riuniscono i principali produttori di energie rinnovabili in Norvegia, che già nel 2021 si erano riuniti in un consorzio: Vårgrønn, joint venture quale siamo coinvolti insieme a HitecVision, il produttore di energia da rinnovabili norvegese Å Energi e lo specialista britannico dell'eolico offshore Corio Generation. Il primo obiettivo di Brigg Vind è partecipare alle prime gare eoliche offshore che dovrebbero aprirsi entro il primo semestre 2023 in Norvegia.

Grecia

A gennaio 2022, abbiamo acquisito la società greca Solar Konzept Greece (“SKGR”) da Solar Konzept International la cui partecipazione di maggioranza è detenuta da Aquila Capital, società di investimenti sostenibili e sviluppo di asset, con sede ad Amburgo (Germania). SKGR è titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Grecia e il suo portafoglio impianti include una pipeline di progetti di circa 800 MW, che costituiranno la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio di rinnovabili nel Paese.