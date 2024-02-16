I numeri del fotovoltaico in 5 foto

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I pannelli fotovoltaici, che misurano circa 1 metro per 2, sono l’elemento che cattura e trasforma la radiazione solare in energia elettrica attraverso le celle in silicio di cui sono costituiti. Più moduli connessi tra di loro in serie formano una stringa. Le strutture di fissaggio sorreggono e fissano i moduli con il giusto orientamento e inclinazione. Nel caso di tracker (motorizzati) questi seguono il movimento del sole lungo il cielo e regolano di conseguenza la loro inclinazione. L’inverter raccoglie l’energia generata dai moduli fotovoltaici (corrente continua) e la convertono in corrente alternata (CA) per poi immetterla nella rete di alimentazione e distribuzione. Curiosità: ogni anno si procede alla pulizia della superficie dei pannelli fotovoltaici, generalmente in primavera, per rimuovere con acqua demineralizzata le impurità che si depositano e che possono alterare le performance e la capacità produttiva dell’impianto fotovoltaico.