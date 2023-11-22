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Quante pale deve avere una turbina? Dipende. Ci sono quelle monopala: poco efficienti e rumorose, quindi poco diffuse. Quelle con due pale disposte a 180° sono poco costose e performanti solo in piccoli contesti, quindi si utilizzano su installazioni minori. E poi ci sono le più diffuse tripala con tre ali poste a 120° le une dalle altre: offrono maggiore bilanciamento e quindi migliori performance e maggiore silenziosità quando sono in funzione. Il rotore di una pala onshore, su terraferma, può raggiungere i 170 metri di larghezza: circa tre piscine olimpiche messe una in fila all’altra. Il materiale con cui sono costruiti gli aerogeneratori è in gran parte riciclabile perché costituito da metalli. Le pale sono invece di fibra di vetro e composti di matrice epossidica. Con i più moderni sistemi di riciclaggio anche questi componenti entrano nella circolarità a fine utilizzo.