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Vista da sotto l’altezza di una torre è davvero impressionante. Ma quanto misura una struttura del genere, che sorregge la turbina e il rotore? L’altezza della torre di sostegno varia tra un minimo di 50 e un massimo di 150 metri da terra. A cui si aggiunge l’altezza della pala in rotazione che, nel punto più alto, può raggiungere e superare facilmente i 200 metri. Queste misure sono comuni per i nuovi impianti onshore, quelli sulla terra ferma. Offshore, cioè in mare aperto, le altezze possono cambiare a seconda del tipo di ancoraggio. Per esempio, l'Haliade-X è alta 260 metri in punta e ha un'apertura alare del rotore di 220 metri, in grado di generare elettricità per 16.000 famiglie. È la turbina installata nell’impianto eolico offshore di “Dogger Bank”, al largo della costa orientale dello Yorkshire, nel Regno Unito.