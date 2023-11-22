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I numeri dell'eolico in 4 foto

22 novembre 2023

Quanto è alta una torre con una turbina? Quanti pezzi compongono un rotore? Scopri con 4 immagini le curiosità sui parchi eolici per produrre energia elettrica.

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Vista da sotto l’altezza di una torre è davvero impressionante. Ma quanto misura una struttura del genere, che sorregge la turbina e il rotore? L’altezza della torre di sostegno varia tra un minimo di 50 e un massimo di 150 metri da terra. A cui si aggiunge l’altezza della pala in rotazione che, nel punto più alto, può raggiungere e superare facilmente i 200 metri. Queste misure sono comuni per i nuovi impianti onshore, quelli sulla terra ferma. Offshore, cioè in mare aperto, le altezze possono cambiare a seconda del tipo di ancoraggio. Per esempio, l'Haliade-X è alta 260 metri in punta e ha un'apertura alare del rotore di 220 metri, in grado di generare elettricità per 16.000 famiglie. È la turbina installata nell’impianto eolico offshore di “Dogger Bank”, al largo della costa orientale dello Yorkshire, nel Regno Unito.

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Questa è una navicella o gondola. E Venezia non c’entra con questa installazione, perché viene chiamata comunemente così la parte rotante a 360° installata in cima alla torre. Si direziona orientandosi a seconda del vento. E ospita al suo interno i vari componenti necessari alla produzione di energia elettrica. In generale la costruzione di una turbina impiega fino a 8.000 pezzi da assemblare insieme. Quando è stata fabbricata la prima turbina? Gli annali parlano di un esperimento nel 1887 in Scozia fatto da due professori di un college locale: pale di legno issate a 10 metri di altezza su una torre producevano elettricità per un cottage del villaggio di Marykirk nel Kincardineshire.

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Quante pale deve avere una turbina? Dipende. Ci sono quelle monopala: poco efficienti e rumorose, quindi poco diffuse. Quelle con due pale disposte a 180° sono poco costose e performanti solo in piccoli contesti, quindi si utilizzano su installazioni minori. E poi ci sono le più diffuse tripala con tre ali poste a 120° le une dalle altre: offrono maggiore bilanciamento e quindi migliori performance e maggiore silenziosità quando sono in funzione. Il rotore di una pala onshore, su terraferma, può raggiungere i 170 metri di larghezza: circa tre piscine olimpiche messe una in fila all’altra. Il materiale con cui sono costruiti gli aerogeneratori è in gran parte riciclabile perché costituito da metalli. Le pale sono invece di fibra di vetro e composti di matrice epossidica. Con i più moderni sistemi di riciclaggio anche questi componenti entrano nella circolarità a fine utilizzo.

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Quante persone lavorano alla costruzione di un impianto eolico? Servono un centinaio di operai specializzati con un impegno che varia dai 2 ai 24 mesi, a seconda della grandezza e complessità dell’impianto. Si tratta di figure professionali formate e con un alto grado di preparazione. Si stima che nei prossimi 6 anni quadruplicheranno i posti di lavori nel settore eolico. Tra questi anche quelli degli operai addetti alle costruzioni. Si prevedono 4 milioni di lavoratori entro il 2030 secondo i numeri diffusi dal Global Wind Energy Council (GWEC). Nel 2018 gli impiegati in questo settore erano 1,2 milioni.

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