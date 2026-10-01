Plenitude: nova estrutura acionista e de governo baseada no controlo conjunto da Eni e da Ares

A Plenitude anuncia a conclusão da operação de reorganização da sua estrutura acionista, na sequência dos acordos celebrados entre os seus acionistas, a Eni e os fundos de crédito alternativo geridos pela Ares Management (“Ares”) e pela Energy Infrastructure Partners (“EIP”).

A operação foi concluída através de um aumento de capital não proporcional subscrito pelos acionistas no montante total de 1.560 milhões de euros, implicando uma avaliação pre-money dos capitais próprios da Plenitude de 10.750 milhões de euros (100% do capital social), correspondente a um Enterprise Value de aproximadamente 13.100 milhões de euros.

O capital social da Plenitude encontra-se agora distribuído entre a Eni (65,03%), a Ares (26,24%) e a EIP (8,73%).

A nova estrutura acionista introduz um modelo de governação corporativa baseado no controlo conjunto da Eni e da Ares e implica a desconsolidação da empresa das demonstrações financeiras da Eni. A Eni continuará a exercer funções de direção e coordenação sobre a Plenitude, em conformidade com o artigo 2497.º do Código Civil italiano, em conformidade com os acordos de governação corporativa celebrados entre os acionistas.

O novo Conselho de Administração da Plenitude será composto por nove membros: cinco designados pela Eni, incluindo o Diretor Executivo (CEO); três pela Ares, incluindo o Presidente; e um designado pela EIP. Os novos acordos preveem ainda mecanismos de maioria qualificada, que exigem o voto favorável de, pelo menos, um administrador nomeado pela Ares para determinadas decisões relevantes, entre as quais a aprovação do orçamento e dos planos de negócio.

"Esta operação assinala o início de um novo capítulo de crescimento para a nossa empresa. Com o apoio de parceiros de referência como a Eni, a Ares e a EIP, continuamos a reforçar o nosso posicionamento e a acelerar a concretização dos nossos objetivos estratégicos", afirmou Stefano Goberti, CEO da Plenitude. "O nosso modelo de negócio diferenciador, a sólida posição financeira e a nossa experiência industrial constituem a base sobre a qual continuaremos a criar valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders."

A Plenitude opera em mais de 15 países, com um modelo de negócio que integra 6 GW de capacidade de produção renovável, a comercialização de eletricidade, gás natural e soluções energéticas para cerca de 11 milhões de clientes, bem como uma rede com mais de 23.000 pontos de carregamento para veículos elétricos.