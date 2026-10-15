Paris, le 15 octobre 2026 - Plenitude annonce la nomination de Mallorie Sia au poste de Présidente de Plenitude France.

À la tête de l'entreprise, Mallorie Sia aura pour mission de poursuivre le développement de Plenitude France dans un contexte de profonde transformation du secteur énergétique. Elle s'appuiera sur les forces qui font aujourd'hui le succès de Plenitude France : la proximité avec ses clients, l'innovation, l'excellence opérationnelle et l'engagement de ses collaborateurs.

Âgée de 37 ans, Mallorie Sia est diplômée d'HEC Montréal, où elle obtient un bachelor en finance d'entreprise et économie, puis d'HEC Paris, où elle complète un Master of Science HEC Entrepreneurs. En 2012, durant sa dernière année d'études, elle cofonde Treatwell France, pionnier de la réservation en ligne de services de beauté et de bien-être. Après la cession de l'entreprise au leader européen du secteur en 2015, elle en poursuit la direction pendant plusieurs années.

En 2020, elle rejoint OVO Energy France en qualité de Présidente afin de lancer et développer les activités françaises du groupe britannique. À la suite de l'acquisition d'OVO Energy France par Eni en 2022, elle poursuit son parcours au sein du groupe et occupe successivement les fonctions de Directrice Digital Factory puis de Directrice Go-to-Market de Plenitude France. À ces postes, elle pilote notamment le repositionnement et le rebranding de la marque en France, le développement des activités commerciales et le lancement de nouveaux services, l'accélération des capacités digitales et data de l'entreprise ainsi que, plus récemment, la signature du partenariat de naming de la Plenitude Arena.

Cette trajectoire entrepreneuriale et opérationnelle la conduit aujourd'hui à prendre la présidence de Plenitude France.

Dans ses nouvelles fonctions, Mallorie Sia entend poursuivre le développement de l'entreprise en s'appuyant sur l'excellence de l'expérience client, l'innovation, le développement des talents et la capacité des équipes à relever les défis d'un marché en constante évolution.

Mallorie Sia, Présidente de Plenitude France :

« Je suis honorée de prendre la présidence de Plenitude France. Ces dernières années, l'entreprise a connu une forte transformation et s'est imposée comme un acteur reconnu de son marché. Mon ambition est de poursuivre cette dynamique de croissance en plaçant nos clients et nos collaborateurs au cœur de nos décisions. Je suis convaincue que la qualité de l'expérience client, l'innovation et l'engagement des équipes constituent les leviers les plus puissants pour créer une performance durable et bâtir l'entreprise de demain.»

À propos de Plenitude

Plenitude, une société contrôlée conjointement par Eni et Ares, opère dans plus de 15 pays à travers le monde grâce à un modèle d’activité distinct qui intègre la production d'énergie renouvelable, la vente au détail d'électricité, de gaz naturel et de solutions énergétiques, ainsi qu'un vaste réseau de recharge pour véhicules électriques.

Le portefeuille de Plenitude comprend des actifs d'énergie renouvelable à grande échelle avec plus de 6 GW1 de capacité installée dans le monde, tout en étant un leader de la production distribuée en Italie. L'entreprise dessert environ 11 millions de clients européens2 sur le marché de détail3 avec ses produits et services et gère un réseau de plus de 23 000 points de recharge pour véhicules électriques à travers l'Italie et l'Europe.

D'ici 2030, Plenitude vise à atteindre 15 GW de capacité installée, à servir 15 millions de clients et à gérer 30 000 points de recharge.

En France, Plenitude dispose de près d’1 million de clients2, environ 900 MW de capacité renouvelable installée et développe un réseau propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques .

(1) 30% éolien, 70 % photovoltaïque

(2) En termes de points de livraison

(3) 53 % de clients gaz, 47 % de clients d'électricité



