Messapia: quando l’energia del mare incontra l’innovazione
Un progetto che unisce territorio e nuove tecnologie per contribuire a un futuro più sostenibile.
Plenitude, attraverso Messapia Floating wind Srl, sta sviluppando un parco eolico offshore galleggiante che avrà una capacità totale installata di oltre 1,3 GW al largo delle coste pugliesi.
Il nostro approccio strategico per generare valore
Il progetto si fonda su cinque principi guida, promuovendo lo sviluppo delle comunità locali e della regione.
Tutte le tappe del progetto
12 dicembre 2022
Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)
20 dicembre 2022
Richiesta concessione demaniale marittima
7 aprile 2023
Definizione contenuti Studio di Impatto Ambientale
19 dicembre 2024
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
2026*
Ottenimento Autorizzazione Unica e concessione demaniale marittima
2027*
Decisione finale di investimento e avvio lavori
2030*
Entrata in esercizio
*Data stimata di inizio attività.
L’impianto nel dettaglio
Grazie alla tecnologia flottante, si possono sfruttare aree marine più lontane dalla costa, caratterizzate da profondità non raggiungibili con soluzioni a fondazione fissa.
Messapia coordina inoltre il tavolo tecnico istituito da TERNA per la connessione del nostro impianto eolico offshore, così come di altri impianti a fonti rinnovabili (FER) di vari produttori, alla rete di trasmissione elettrica nazionale. Dopo aver completato le fasi preliminari del progetto, ci stiamo avvicinando all’approvazione del Piano di Sviluppo della Rete (PTO) da parte di TERNA.