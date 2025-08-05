Diamo energia al cambiamento
Plenitude e Caritas Italiana insieme contro la povertà educativa.
Un futuro di valore ha inizio dalle scelte consapevoli di oggi
Da luglio 2021 siamo diventati Società Benefit e ci impegniamo pertanto a perseguire anche specifiche finalità di beneficio comune con l’obiettivo di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, dell’ambiente e delle comunità in cui operiamo.
Ispirati dalle nostre finalità di beneficio comune, puntiamo alla generazione di valore sul territorio anche attraverso il nostro impegno non profit. In particolare, nel 2022, abbiamo supportato un importante progetto di contrasto alla povertà educativa, intesa come la privazione della possibilità per minori e giovani che appartengono a famiglie in stato di vulnerabilità sociale ed economica di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni.
10 progetti per crescere insieme
Nel corso del 2022, abbiamo supportato Caritas Italiana nel potenziare attività e interventi di contrasto alla povertà educativa, sostenendo 10 progetti su tutto il territorio italiano e coinvolgendo in laboratori e attività circa 600 giovani tra i 10 e i 29 anni d’età provenienti da comunità svantaggiate.
Laboratori di teatro, di video making, di gestione delle emozioni, di “abilità integranti” per diversamente abili, corsi di preparazione ai test per selezioni universitarie e molto altro ancora. Grazie al nostro sostegno sono stati attivati tirocini professionali, interventi di rafforzamento, di recupero scolastico e percorsi di socializzazione sportiva e di volontariato.
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"Costruire immagini"
Faenza - Un corso di videomaking per apprenderne le tecniche e affrontare insieme temi come la tutela dell’ambiente e i diritti umani, creando aggregazione tra i partecipanti che arrivano da contesti particolarmente colpiti dalla pandemia. I video verranno condivisi sui social e presentati durante l’evento conclusivo.
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"Una chiave spalanca l'orizzonte"
Iglesias - Il progetto viene ospitato in una tenuta agricola e comprende delle “botteghe esperienziali”, ovvero laboratori di Manifattura con stampante 3D, Coworking, Disegno e Graffiti, Costumi, Musicale e Web Video destinati a 20 adolescenti in trattamento al servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASSL di Iglesias.
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"I have a dream: imparare crescendo"
Andria - Un progetto al supporto di minori provenienti da contesti svantaggiati, per prevenire il rischio di abbandono scolastico. La Diocesi garantisce ai ragazzi doposcuola e laboratori (tra cui disegno, fotografia e musica). Inoltre, le famiglie vengono aiutate grazie ad un ascolto psicologico.
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"ProtagoNEETsti"
Siracusa - Laboratori, percorsi formativi e di socializzazione sportiva, volontariato e attivazione di tirocini per sviluppare le potenzialità dei NEET, ovvero i giovani che hanno terminato la scuola dell’obbligo che non studiano e non lavorano.
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"I neet you"
Acerra - Esperienze di volontariato, tirocini professionali, sostegno economico per test universitari, incontri per la gestione delle emozioni e laboratori per giovani diversamente abili per ridurre il rischio di abbandono scolastico e promuovere l’integrazione.
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"Frontiera Sud"
Agrigento - Tecniche e metodologie teatrali per placare atteggiamenti aggressivi e distruttivi e accrescere il grado di consapevolezza, capacità di scelta, responsabilità, autonomia e fiducia. Lo spettacolo finale è ideato come momento di condivisione con la comunità e le famiglie.
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"Creazione. Il teatro della Realtà"
Alba - Ragazzi dai 10 ai 16 anni, anche con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, accompagnati alla scoperta delle ricchezze del territorio. Sono previsti anche laboratori di educazione ambientale, danza, cucina e interventi di recupero scolastico.
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"Desideri ed esperienze"
Piana degli Albanesi - Percorsi di formazione e orientamento che possano indirizzare al mondo del lavoro. Si instradano i ragazzi verso il ruolo più indicato, dando la possibilità di sperimentarlo attraverso tirocini formativi di circa quattro mesi.
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"L’appetito vien studiando"
Cassano all’Jonio - Musicoterapia e uno sportello psicologico per le famiglie di minori che si trovano in contesti sociali sfavorevoli. Ai bambini viene dato un pasto al giorno e possono fruire di un servizio di doposcuola e attività pomeridiane come corsi sportivi, laboratori di ceramica e di disegno.
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"Una mappa per orientarsi"
Pavia - La creazione di una “mappa di orientamento” semestrale viene affiancata da attività formative, di volontariato e da tirocini formativi. Si lavora anche con degli esperti per acquisire benessere emotivo e una accurata gestione di tempo e denaro.
Gli obiettivi della collaborazione
Attraverso i progetti sostenuti, abbiamo avuto la possibilità di arrivare in modo capillare su tutta la penisola contribuendo concretamente allo sviluppo della cultura e del talento, dando alle ragazze e ai ragazzi coinvolti l’opportunità di crearsi un futuro e di integrarsi nella società, nonostante provengano da situazioni di fragilità dal punto di vista economico, fisico o familiare.