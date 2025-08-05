Nel corso del 2022, abbiamo supportato Caritas Italiana nel potenziare attività e interventi di contrasto alla povertà educativa, sostenendo 10 progetti su tutto il territorio italiano e coinvolgendo in laboratori e attività circa 600 giovani tra i 10 e i 29 anni d’età provenienti da comunità svantaggiate.

Laboratori di teatro, di video making, di gestione delle emozioni, di “abilità integranti” per diversamente abili, corsi di preparazione ai test per selezioni universitarie e molto altro ancora. Grazie al nostro sostegno sono stati attivati tirocini professionali, interventi di rafforzamento, di recupero scolastico e percorsi di socializzazione sportiva e di volontariato.