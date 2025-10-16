Plenitude, Eni e KMG donano tre veicoli speciali alla città di Zhanaozen, Kazakhstan

Plenitude, insieme ad Eni e KMG, ha donato all’amministrazione cittadina di Zhanaozen (Kazakhstan) due ambulanze con impianto di rianimazione e un inva-taxi* all’avanguardia. I veicoli, dotati delle più moderne attrezzature, saranno destinati rispettivamente alla Stazione di Emergenza Ambulanza della città di Zhanaozen e al Dipartimento per l’Occupazione e i Programmi Sociali della Città di Zhanaozen.

La donazione rientra nel programma di sostenibilità previsto dalle Società quale parte integrante del progetto di costruzione della centrale ibrida da 247 MW nel Mangystau, che combina produzione di energia solare (50 MW), eolica (77 MW) e gas (120 MW), con l’obiettivo di fornire anche energia da fonti rinnovabili alle principali imprese industriali della zona. Nel settembre 2025 l’impianto solare è entrato in funzione.

*Minivan appositamente pensati per passeggeri con disabilità