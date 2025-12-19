Flessibilità energetica: cos’è e come funziona

L'energia intelligente è già qui: un viaggio nella flessibilità quotidiana

La flessibilità energetica è una rivoluzione già in atto. Si manifesta in una sinergia di gesti e tecnologie che, spesso in modo invisibile, ridisegna il nostro rapporto con l'energia, trasformando la passività del consumo in partecipazione attiva.

Questo dialogo intelligente con la rete inizia tra le mura di casa e si traduce in una gestione ottimizzata dell'energia, grazie a sensori che regolano autonomamente climatizzazione e illuminazione, al controllo dei picchi di consumo e alla diagnosi predittiva degli impianti. L'energia solare catturata dai pannelli solari viene immagazzinata nella batteria di accumulo, pronta a essere rilasciata dopo il tramonto. A orchestrare questa sinfonia domestica saranno sempre più i registi tecnologici della transizione: connettività e smart meter che traducono le esigenze del sistema in azioni concrete e vantaggiose per l'utente.

Il percorso prosegue nel garage, dove l'auto elettrica si ricarica tramite wallbox di ultima generazione, capaci di dialogare con l'eventuale impianto fotovoltaico e di modulare la velocità di ricarica in base ai picchi di consumo. In un futuro prossimo, le infrastrutture di ricarica diventeranno un partner attivo della rete. Grazie a tecnologie come il Vehicle-one-Grid (V1G) e il Vehicle-to-Grid (V2G), la batteria del veicolo potrà dialogare con la rete, contribuendo a stabilizzare la richiesta energetica in specifici luoghi e momenti. Su scala maggiore, lo stesso principio è applicabile agli impianti industriali, in grado di modulare i propri cicli produttivi per offrire servizi di bilanciamento alla rete ad alto valore aggiunto.