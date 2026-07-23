Gli sviluppi della generazione distribuita



Prosumer, smart grid e digital energy: verso un sistema energetico flessibile.

La diffusione di migliaia di piccoli impianti di generazione (come i pannelli fotovoltaici installati sui tetti delle abitazioni) nella rete elettrica italiana, in affiancamento alle tradizionali centrali, ha modificato in modo significativo la gestione del sistema. Questo nuovo paradigma, noto come generazione distribuita, può offrire maggiori opportunità di gestione autonoma della propria energia.

Cosa significa generazione distribuita di energia?

L'ENEA nel suo glossario definisce la generazione distribuita come un sistema di produzione di energia elettrica decentralizzato, basato su diverse fonti di piccola scala. In questo scenario i cittadini non sono più solo consumatori, ma diventano parte attiva del mercato energetico. Prosumer è il termine coniato per definire i consumatori che sono a loro volta anche produttori. Prosumage ne rappresenta l'evoluzione, definendo il prosumer dotato di storage.

Generazione distribuita e smart grid

La generazione distribuita sta trasformando progressivamente il panorama energetico nazionale, stimolando un'evoluzione nella logica di gestione delle reti elettriche. Al tradizionale sistema di generazione centralizzato e programmabile, si sta infatti affiancando una crescente pluralità di piccole unità produttive disseminate sul territorio. Questa integrazione comporta nuove sfide per l'infrastruttura, dovute alla natura spesso non programmabile delle fonti rinnovabili, strettamente legate alle condizioni meteorologiche e alla stagionalità.

Le smart grid possono agevolare l’integrazione della produzione energetica tradizionale con quella proveniente da impianti di piccole e medie dimensioni, sia pubblici che privati. Questo sistema, in cui i diversi impianti contribuiscono alla produzione e all'accumulo, facilita la nascita delle comunità energetiche dove l’energia prodotta localmente può essere condivisa e gestita in modo collaborativo.

La generazione distribuita, integrata con le smart grid e la digital energy, contribuiscono allo sviluppo di città e abitazioni sempre più connesse e digitalizzate, supportando una migliore gestione dell'energia in un'ottica di progressiva elettrificazione dei consumi. Questa trasformazione apre a nuove prospettive: producendo parte dell'energia da fonti rinnovabili, l'utente può contribuire attivamente al percorso di transizione energetica. Inoltre, l'autoproduzione e l'autoconsumo offrono la possibilità di ottimizzare il prelievo dalla rete elettrica, abilitando a una gestione della spesa energetica più coerente con le proprie abitudini di consumo.

La flessibilità: abilitare i vantaggi della generazione distribuita

Per sfruttare appieno il potenziale della generazione distribuita e delle smart grid, e per gestire l'intermittenza intrinseca delle fonti rinnovabili, la flessibilità diventa un fattore imprescindibile. Non si tratta solo di un concetto astratto, ma di una capacità concreta del sistema energetico di adattarsi, in tempo reale, alle fluttuazioni della produzione e del consumo. Si può immaginare un'orchestra dove ogni strumento (impianti di produzione, consumatori, sistemi di accumulo) deve suonare in armonia, anche quando il ritmo cambia improvvisamente. Questa “armonia” è garantita dalla flessibilità, che può provenire da diverse fonti: la modulazione della produzione di impianti tradizionali, la gestione dei carichi industriali, o l'attivazione di risorse distribuite come batterie domestiche e veicoli elettrici. I Balancing Service Provider (BSP), o aggregatori energetici come Plenitude, coordinano queste risorse per offrire servizi di flessibilità alla rete. Proprio per esplorare le diverse espressioni della flessibilità, sono in corso numerosi progetti innovativi. Questi coinvolgono il settore industriale, gli edifici intelligenti (smart buildings), il contesto residenziale e la mobilità elettrica: leggi qui l’articolo dedicato. Per rendere operativa questa "orchestra" e gestire in modo efficiente la flessibilità, entrano in gioco le soluzioni della digital energy, che forniscono l'infrastruttura digitale necessaria per monitorare e coordinare le diverse risorse connesse.

Generazione distribuita e digital energy

La digitalizzazione dell'energia consiste nell'integrazione di tecnologie intelligenti lungo l'intera filiera, dalla generazione fino all'utilizzo finale. L'obiettivo principale è ottimizzare i consumi per incrementare progressivamente l'efficienza complessiva, abilitando contestualmente nuove soluzioni avanzate per la gestione quotidiana, il comfort e la sicurezza. A livello infrastrutturale, questo si traduce nel monitoraggio della distribuzione attraverso sistemi hardware e software in grado di raccogliere ed elaborare in modo aggregato grandi volumi di dati sfruttando le architetture cloud. Contemporaneamente, in ambito domestico, la digital energy offre l'opportunità di supervisionare in tempo quasi reale la produzione, l'accumulo e il consumo della propria abitazione. Diventa così possibile gestire i picchi di richiesta tramite logiche di controllo dinamiche che bilanciano le fonti, lo storage e i carichi, un approccio noto come Demand Side Management. Una delle caratteristiche di questo ecosistema è la possibilità di personalizzare alcune funzionalità, tarata sulle esigenze e sulle abitudini quotidiane dell'utente. Ne sono un esempio concreto la programmazione intelligente degli elettrodomestici, ottimizzata in base alle fasce orarie, o la sinergia tra i flussi energetici e i sistemi di automazione e sicurezza della casa.

Tecnologie come il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e l'IoT (Internet of Things), operando in modo congiunto, possono contribuire ad una gestione più integrata dei flussi energetici domestici. Allo stesso tempo, queste soluzioni cambiano il nostro rapporto con l'energia e rendono tangibile quel nuovo modello di pensiero, delineato dalla generazione distribuita, che promuove un ruolo sempre più attivo del prosumer.