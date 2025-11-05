Da Asti a Cuneo, nelle Langhe tra vigneti, borghi e castelli

GIORNO 2 – ALBA E MONDOVÌ

Sono le gastronomie e le enoteche, i ristoranti e le osterie a costellare il centro della bella Alba, tra le città più vivaci del Piemonte. Tra confezioni di agnolotti e tajarin, torte di nocciole e scatole di cioccolatini, lo sguardo viene rapito dalle delizie esposte nelle vetrine di via Cavour e piazza Duomo, via Vittorio Emanuele e piazza Michele Ferrero.

"Città delle cento torri": questo è l’appellativo di Alba. Il soprannome risale al periodo medievale e, anche se le torri non sono mai state davvero cento, riflette la presenza significativa delle famiglie aristocratiche, che le edificavano come simbolo di potere e status. Queste testimonianze dell'architettura difensiva e residenziale dell'epoca sono visibili mentre camminiamo verso la cattedrale di San Lorenzo.