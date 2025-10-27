Non solo auto: storia e applicazioni della mobilità elettrica

È un lavoro faticoso, ma qualcuno deve pur farlo: i veicoli professionali

Nei magazzini di tutto il mondo, il vero protagonista elettrico è il muletto. La versione a batteria è stata introdotta negli anni ’20 del novecento, ed era pensata per lavorare al chiuso. Con il tempo, questi mezzi hanno contribuito ad alleviare le fatiche dei lavoratori e trasformare la logistica, aprendo la via a nuovi concetti di gestione degli spazi destinati alle merci e accelerando le operazioni di carico e scarico. Il mondo dei veicoli elettrici da magazzino non si ferma comunque qui, in quanto ne esiste una ricca gamma che comprende piattaforme mobili, mini car per lo spostamento di personale, furgoncini da interni e veicoli per il rimorchio di carichi: strumenti che semplificano la gestione quotidiana e rendono le catene di approvvigionamento più fluide.

Persino l’agricoltura guarda all’elettrico: già negli anni ’60 si sperimentavano trattori alimentati a batterie, oggi tornati in auge grazie a moderni accorgimenti tecnologici.

Mezzi pubblici: tram, filobus e autobus elettrici

Se c’è un simbolo della mobilità elettrica urbana, questo è il tram. In Italia, il primo tram elettrico fu sperimentato a Roma nel 1890 lungo la Via Flaminia e con l’approvazione di Re Umberto; nello stesso anno, Firenze inaugurò la linea Firenze-Fiesole, tra le prime in Europa.

Poi venne il filobus, con le sue linee aeree così caratteristiche da sembrare fili sospesi a cucire il cielo urbano: un segno discreto ma potente di un’epoca che oggi rivive soltanto nei ricordi. Gli autobus elettrici, invece, sono un’invenzione più recente: i primi prototipi risalgono agli anni ’70, ma solo con le batterie moderne hanno iniziato a diffondersi davvero, principalmente in Asia e nel Nord Europa.