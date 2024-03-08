Plenitude si impegna per abbattere ogni forma di discriminazione e, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, porta avanti questo messaggio forte dandogli concretezza con iniziative per sensibilizzare tutti e tutte ad essere parte attiva in questa sfida quotidiana.

Lottare contro ogni forma di discriminazione deve essere un impegno di tutti e tutte. Ogni giorno, milioni di donne in tutto il mondo combattono per vedere rispettati i loro diritti. Le loro storie raccontano di tenacia e coraggio, ma anche di una quotidianità fatta di normalità e piccoli gesti. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Plenitude porta avanti un messaggio forte attraverso queste e tante altre testimonianze.

Educare noi e le nuove generazioni al rispetto e all'inclusione è un primo passo per il cambiamento. Plenitude condivide con tutte le sue persone, i partner e la clientela i valori della diversità e inclusione, e celebra l'unicità in ogni sua forma. Per questo motivo, in occasione dell’8 Marzo ha deciso di organizzare una serie di iniziative, interne ed esterne, volte a sensibilizzare sulla parità di genere.

Si parte il 7 Marzo con un evento interno in diretta streaming con un’ospite che da tempo racconta storie di donne eccezionali: Gabriella Greison, laureata in Fisica nucleare a Milano, conosciuta come scrittrice e performer teatrale. Gabriella porta in scena storie ad alto impatto emotivo, sceglie le vite di fisici e scienziati del XX Secolo come metafora per raccontare la crescita, la condivisione, l’inclusività, il cambiamento, la forza, la motivazione personale, l'empowerment femminile e la diversity.

La società ha bisogno di tutti i talenti, indipendentemente dal sesso

Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Marić, sono donne pioniere della scienza in un'epoca dominata dagli uomini che sono riuscite a superare pregiudizi e avversità affermandosi e dando un contributo fondamentale al progresso scientifico.

Dalla chimica alla fisica, dalla matematica alla cristallografia, le loro storie intrecciano successi e fallimenti, in un contesto storico di guerre e rivoluzioni. Non solo vicende di grandi scoperte, ma anche di riconoscimento ed emancipazione femminile. Gabriella sceglie proprio le loro storie, quasi dimenticate, per scardinare il pregiudizio. Il suo lavoro di divulgazione è anche un impegno per non rinunciare al diritto per le pari opportunità. Ne abbiamo parlato con l’autrice a margine dell’evento.