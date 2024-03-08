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8 marzo, insieme per una società senza barriere e discriminazioni

08 marzo 2024

Plenitude si impegna per abbattere ogni forma di discriminazione e, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, porta avanti questo messaggio forte dandogli concretezza con iniziative per sensibilizzare tutti e tutte ad essere parte attiva in questa sfida quotidiana.

Lottare contro ogni forma di discriminazione deve essere un impegno di tutti e tutte. Ogni giorno, milioni di donne in tutto il mondo combattono per vedere rispettati i loro diritti. Le loro storie raccontano di tenacia e coraggio, ma anche di una quotidianità fatta di normalità e piccoli gesti. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Plenitude porta avanti un messaggio forte attraverso queste e tante altre testimonianze.

Educare noi e le nuove generazioni al rispetto e all'inclusione è un primo passo per il cambiamento. Plenitude condivide con tutte le sue persone, i partner e la clientela i valori della diversità e inclusione, e celebra l'unicità in ogni sua forma. Per questo motivo, in occasione dell’8 Marzo ha deciso di organizzare una serie di iniziative, interne ed esterne, volte a sensibilizzare sulla parità di genere.

Si parte il 7 Marzo con un evento interno in diretta streaming con un’ospite che da tempo racconta storie di donne eccezionali: Gabriella Greison, laureata in Fisica nucleare a Milano, conosciuta come scrittrice e performer teatrale. Gabriella porta in scena storie ad alto impatto emotivo, sceglie le vite di fisici e scienziati del XX Secolo come metafora per raccontare la crescita, la condivisione, l’inclusività, il cambiamento, la forza, la motivazione personale, l'empowerment femminile e la diversity.

La società ha bisogno di tutti i talenti, indipendentemente dal sesso

Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Marić, sono donne pioniere della scienza in un'epoca dominata dagli uomini che sono riuscite a superare pregiudizi e avversità affermandosi e dando un contributo fondamentale al progresso scientifico.

Dalla chimica alla fisica, dalla matematica alla cristallografia, le loro storie intrecciano successi e fallimenti, in un contesto storico di guerre e rivoluzioni. Non solo vicende di grandi scoperte, ma anche di riconoscimento ed emancipazione femminile. Gabriella sceglie proprio le loro storie, quasi dimenticate, per scardinare il pregiudizio. Il suo lavoro di divulgazione è anche un impegno per non rinunciare al diritto per le pari opportunità. Ne abbiamo parlato con l’autrice a margine dell’evento.

  • Gabriella, partiamo dal racconto di queste 6 donne e scienziate: quanta energia c'è voluta per arrivare alle loro scoperte?

    Per arrivare alle loro scoperte è stata consumata tanta energia da ciascuna di esse. Ma, come ogni volta succede ai grandi geni, le energie erano autoprodotte, nessun apporto dall'esterno, e quindi il sistema era totalmente sostenibile. Queste 6 donne avevano il fuoco dentro. La loro passione per la professione che hanno scelto è stata la miccia che le ha fatte volare. Tutte e 6 hanno volato in maniera diversa, ma hanno volato, sono andate oltre lo sforzo che era stato chiesto loro. Il fuoco dentro lo hanno alimentato con lo studio, con la dedizione al lavoro, con la determinazione e con il coraggio. Tutti ingredienti che ti portano sulla strada della realizzazione.
  • E quanta ne è servita per superare i pregiudizi dell'epoca?

    Superare i pregiudizi dell'epoca è stata la cosa più complicata da affrontare per tutte loro. I pregiudizi ti demotivano, ti tagliano le gambe, ti tolgono le forze. Eppure, loro sono andate avanti, chi ad un passo normale, chi più lenta, chi ne è uscita malconcia, non a tutte è stato permesso di realizzarsi totalmente nella fisica, per questo ci siamo noi oggi, che ascoltando queste storie possiamo parlare di una nuova consapevolezza da diffondere a tutti, quella che ci permette di fare le cose che sogniamo e di diventare quello che vogliamo diventare.
  • Analizziamo un'emozione, che è alla base del gender gap: la paura di non essere credibili. Con il tuo lavoro di divulgatrice e storyteller l'hai superata. Come ci sei riuscita e cosa ti ha ispirato?

    La paura di non essere credibili è una sensazione molto strana. Nata da riferimenti, forse televisivi, che ci hanno sempre fatto vedere altro, mentre noi, con la nostra normalità non ci sentiamo pronti all'evento, ci sentiamo fuori luogo. Ecco, questo credo sia uno dei fattori più difficili da abbattere, in ogni campo. Sì, io l'ho superata. Intorno ho avuto da subito delle persone che mi hanno detto 'continua così' o 'sei sulla strada giusta'. E io mi sono subito messa a inseguire i loro consigli, dimenticando tutto il resto. Il mio motto per andare avanti oggi è: non stare dove o con chi non ti fa fiorire.

Insieme a Olimpia, scendiamo in campo contro la violenza di genere

L’impegno di Plenitude non si ferma qui. Lo sport è uno dei motori di cambiamento nella società, perché capace di parlare con semplicità a tante persone differenti. Nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, insieme alla squadra di basket dell’Olimpia Milano, l’azienda vuole dare un ulteriore segnale per sconfiggere le ingiustizie. In occasione della partita di Eurolega al Forum di Assago, i giocatori sostengono un’iniziativa per sensibilizzare sul tema della violenza di genere sfruttando un momento sportivo per creare maggiore consapevolezza sulle discriminazioni.

La parità di genere è una sfida da vincere nel quotidiano

Plenitude promuove un cambiamento a partire dall’interno. Già da tempo l’azienda ha intrapreso un percorso volto a favorire la parità di genere, puntando a equilibrare la presenza di donne e a raggiungere la parità remunerativa.
Attualmente Plenitude ha raggiunto il 47,7% di presenza femminile e guarda all’obiettivo del perfetto gender balance entro il 2025; s'impegna inoltre ad arrivare al 40% di donne nel management in Italia e all’estero anche attraverso iniziative interne ed esterne a sostegno dell’empowerment femminile. 

Nello sport, nell’innovazione e in generale nella società di oggi sta germogliando una nuova consapevolezza. Un percorso in cui anche le aziende possono fare la differenza per generare un cambiamento a prova di futuro.

Una donna con i capelli rossi, una maglietta bianca, dei jeans e una giacca rossa guarda verso l'orizzonte in un cortile.

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