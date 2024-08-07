I pilastri della strategia ESG di Plenitude

La strategia di sostenibilità di Plenitude, integrata al suo business, ha delineato un modello di fare impresa incentrato su obiettivi di crescita sostenibile e si fonda su cinque pilastri: Governance, Clima ed emissioni, Sostenibilità di business, Persone, Comunità.

Questi pilastri permettono di orientare gli sforzi sugli obiettivi ritenuti più in linea con la mission aziendale, la strategia e le iniziative intraprese. Attraverso il modello di business adottato, Plenitude si impegna attivamente a contribuire a 10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Coerentemente con questo percorso, nel 2021, ha aggiornato il proprio Statuto Societario divenendo Società Benefit.

Questo impegna la Società a perseguire quattro finalità specifiche di beneficio comune:

Diffusione della cultura dell’uso sostenibile dell’energia;

Soluzioni e tecnologie per l’utilizzo responsabile dell’energia;

Promozione della diversità e dell’inclusione;

Centralità del cliente e approccio trasparente e corretto.



Il risultato di questo lavoro è stato ben sintetizzato nel Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto 2023, pubblicato a maggio 2024, in allegato al documento di bilancio. Qui è possibile leggere i risultati ottenuti in un contesto che attualmente vede operare Plenitude in oltre 15 Paesi offrendo soluzioni energetiche a oltre 10milioni di clienti. In questo documento, accanto ai risultati raggiunti, sono dichiarati i target futuri e viene analizzato il percorso di trasformazione intrapreso da Plenitude per diventare sempre più un abilitatore della transizione energetica, con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette Scope 1, 2 e 3 entro il 2040.

Dal presente al futuro

Accanto ai traguardi raggiunti, nel Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto 2023, sono indicati quelli posti per il prossimo futuro come fornire entro il 2030 energia elettrica certificata da fonti rinnovabili al 100% dei suoi clienti, quindi anche al segmento Business to Business (B2B), ed espandere significativamente la propria rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, puntando a 24.000 punti entro il 2024 e a 40.000 entro il 2027. O anche impegnarsi nella promozione della diversità e dell'inclusione, con l'obiettivo di raggiungere il 50% di donne sul totale dei dipendenti entro il 2025, investire nelle persone, offrendo un piano di welfare moderno e promuovere un’attività di formazione continua. Allo stesso tempo Plenitude è attiva nel supporto alle comunità locali, investe in iniziative di diffusione della cultura di un uso sostenibile dell'energia e sostiene progetti di contrasto alla povertà energetica ed educativa e di inclusione sociale. Un percorso che vi stiamo raccontando perché crediamo che la relazione tra le persone, dentro e fuori l’azienda, sia un momento fondamentale del fare impresa perseguendo contemporaneamente finalità di beneficio comune.