Sostenibilità: come questo valore incida nel modello di impresa di Plenitude, coerentemente con il suo status di Società Benefit, è sintetizzato nel Report di Sostenibilità e Report di Impatto, che l’azienda pubblica con cadenza annuale, allegato al Bilancio di esercizio. L’ultimo presentato delinea il quadro del 2023, che vede Plenitude operare in 16 paesi, rafforzando un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a famiglie e imprese e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Le tre aree di business - Rinnovabili, Retail ed e-mobility - offrono servizi a oltre 10 milioni di clienti. Plenitude ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo delle zero emissioni nette entro il 2040.



Cos'è un Report di Sostenibilità: ascolta il podcast con Paola Osto, Head of Sustainability & ESG di Plenitude



«Per raggiungere i risultati prefissati, ci impegniamo ogni giorno nell’integrazione dei principi di sostenibilità all’interno del nostro modello di business, in collaborazione con tutti gli stakeholder. Costruiamo relazioni solide di fiducia e trasparenza con i nostri clienti coinvolgendoli direttamente al fine di sviluppare soluzioni sempre più in linea con le loro aspettative, promuovendo modelli di consumo responsabile e diffondendo attivamente la cultura dell’uso sostenibile dell’energia – spiega Stefano Goberti, AD di Plenitude -.

Consideriamo le persone al centro della nostra organizzazione, investendo in programmi di formazione e promuovendo iniziative per il benessere e l’inclusività. Valorizziamo inoltre l’impegno dei nostri fornitori in ambito ambientale, sociale e di governance, premiando l'innovazione, il miglioramento continuo e la collaborazione a medio-lungo termine».

Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto 2023 Plenitude: i principali highlight

La strategia di sostenibilità, integrata nel modello di business, ha delineato un modello di impresa incentrato su obiettivi di crescita sostenibile, fondato su cinque pilastri: Governance, Clima ed emissioni, Sostenibilità di business, Persone e Comunità. Per ognuno di questi, il documento misura, attraverso specifici indicatori di performance, i temi di sostenibilità più rilevanti per Plenitude e per i suoi stakeholder, selezionati sulla base di un'analisi di materialità che ha coinvolto oltre 1.200 stakeholder.

L’attenzione di Plenitude per la sostenibilità si riflette anche nelle scelte remunerative adottate per l’Amministratore Delegato e il Top Management, che prevedono la correlazione tra remunerazione variabile e raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, capitale umano e transizione energetica.

Nel 2023 la capacità installata nel mondo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è cresciuta fino a 4 GW (+0,8 GW rispetto al 2022). Di questa, il 36% da impianti eolici e il 64% da impianti fotovoltaici (incluso lo storage). La capacità installata è localizzata per il 32% sul territorio nazionale e per il 68% all’estero (era il 62% nel 2022), confermando un percorso di internazionalizzazione avviato negli anni precedenti. Di pari passo, anche la produzione di energia elettrica prodotta dagli impianti Plenitude è cresciuta in modo significativo di oltre il 56% passando da 2,55 TWh nel 2022 a 3,98 TWh nel 2023, consentendo di evitare l’emissione di 1,5 milioni di tonnellate di CO2 eq.[1] (+27% rispetto al 2022).

Crescono anche i punti di ricarica destinati all'e-mobility. Sono 19.000 (dato dicembre 2023, +45% rispetto al 2022) quelli di proprietà installati (a copertura del 100% delle province italiane), attraverso la controllata Be Charge, affermando così Plenitude tra i più importanti operatori nel panorama dei servizi di ricarica per veicoli elettrici in Italia e in Europa.

[1] Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto 2023 di Plenitude (pag 146)

Plenitude: un dialogo costante e trasparente in tutta la catena del valore

Nel 2023 Plenitude ha offerto i suoi servizi a 10 milioni di clienti, localizzati prevalentemente in Italia (81%), ma anche in Francia, Grecia, Penisola Iberica e Slovenia. Correttezza, trasparenza dell’offerta e accessibilità a servizi e prodotti sono elementi chiave che Plenitude si impegna a garantire per assicurare elevati standard di qualità.



Nel frattempo cresce la digitalizzazione del servizio: l'80% dei nuovi contratti a livello europeo è stato sottoscritto digitalmente, mentre le bollette digitali hanno raggiunto il 49%.



La sostenibilità del business si riflette anche nella scelta dei fornitori. Plenitude monitora e misura in tutte le sue fasi - dalla selezione e qualifica dei fornitori, ai procedimenti di gara fino alla gestione contrattuale e feedback - il profilo ESG dei fornitori, con l’obiettivo di promuovere presso la supply chain la generazione di valore condiviso e duraturo. Nel 2023, Il 100% dei nuovi fornitori[2] sono stati valutati secondo criteri sociali.

[2] Per Eni Plenitude SpA Società Benefit Headquarter

Il supporto alle comunità locali

In qualità di Società Benefit, Plenitude punta a creare valore condiviso a favore delle comunità e dei territori nei quali opera, ispirandosi alle finalità di beneficio comune definite nel proprio Statuto Societario. Anche nel 2023, Plenitude ha supportato lo sviluppo di progetti educativi per la diffusione della cultura dell’uso efficiente dell’energia, sponsorizzato eventi di sensibilizzazione verso i temi della povertà alimentare e della mobilità elettrica, nonché sostenuto iniziative non profit di contrasto alla povertà energetica e alla povertà educativa. Nel 2023, sono stati circa 3,75 i milioni di euro investiti in iniziative a supporto delle comunità.

Le persone al centro

Alla base di tutti questi numeri, c'è una fonte di energia preziosa, ovvero le persone che lavorano in Plenitude. Al 31 dicembre 2023 sono 2.700 i dipendenti (+9% rispetto al 2022), di cui il 49,2% donne. Plenitude promuove un modello di gestione orientato alla tutela e al rispetto di ogni individuo, valorizzando le diversità e il benessere dei lavoratori. Questo avviene anche attraverso un moderno piano di welfare aziendale che pone grande attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, promuovendo un’attività di formazione continua e di diffusione e sensibilizzazione alla cultura della sicurezza. Assieme alla formazione in ambito HSE, Plenitude nel 2023 ha erogato training su soft skills ed altre competenze tecniche per un totale di 84.706 ore di formazione (una media di 34,5 ore per persona).

Il Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto 2023 di Plenitude testimonia in sostanza l'impegno concreto per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, coniugando obiettivi aziendali e impatto sociale con il coinvolgimento attivo di clienti e comunità.