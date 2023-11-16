Plenitude lancia i Supplier Day per stimolare collaborazione e innovazione con la propria supply chain.

Un approdo si raggiunge solo quando tutti remano nella stessa direzione: questo però implica che tutti sappiano quale sia il porto designato e traccino insieme la rotta per raggiungerlo. I Plenitude Supplier Day sono nati proprio con questo spirito. A settembre 2023 il primo appuntamento, dedicato alla supply chain nel settore fotovoltaico, ha visto riuniti allo stesso tavolo i rappresentanti delle principali aziende mondiali nella fornitura di pannelli solari. Incontrare aziende e fornitori ha rivestito un particolare significato: condividere piani e opportunità di crescita nel settore di riferimento, rafforzando contestualmente il comune impegno a diffondere lungo tutta la filiera i principi e i valori di sviluppo sostenibile in ambito sociale, ambientale ed economico.

Condivisione e innovazione

Condividere con il mercato gli obiettivi strategici e le principali pipeline di sviluppo rappresenta, secondo Plenitude, un fattore chiave per costruire e consolidare rapporti di lungo termine con i fornitori, legami che possano mantenersi solidi anche nei momenti di mercato più instabili e turbolenti.

Nel corso dell’evento di settembre, Plenitude ha presentato i piani di business per i prossimi anni, evidenziando come l’ambizione di crescita possa essere soddisfatta grazie al supporto di una filiera solida e affidabile. Una filiera con caratteristiche ben precise come la tendenza costante all’innovazione tecnologica e la capacità di mettere le persone al centro, operando in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Collaborazione e sviluppo

I Supplier Day, oltre ad essere un momento di confronto, diventano anche l’occasione per spiegare i criteri e i principi che guidano il processo di procurement. Il lavoro di squadra, l’eccellenza operativa e l’innovazione ma anche la trasparenza e l’integrità dei comportamenti, il rispetto dei diritti umani e la sostenibilità sono valori imprescindibili. I grandi player presenti al tavolo hanno la responsabilità di garantirne la promozione verso il mercato, assumendo un ruolo guida delle proprie filiere. In questo modo possono favorirne la consapevolezza lungo tutta la catena di fornitura. Per sviluppare questo processo virtuoso, viene messo a disposizione uno strumento, la piattaforma Open-es , utile a supportare e coinvolgere le filiere all'interno di un percorso di crescita sostenibile in un'ottica di positiva reciprocità.

L'iniziativa dei Plenitude Supplier Day, pronta a diventare un vero e proprio format in cui coinvolgere tutti i fornitori di diversi settori, mette in luce anche altro: una filiera che lavora non in senso verticale ma in un'ottica di collaborazione e di comunità. Una filiera che, al pari di una smart grid, funziona in modo dinamico, intelligente, favorendo la maggiore efficienza possibile con un impatto positivo sull'ecosistema. Essere parte di uno stesso equipaggio per trovarsi più vicini all’approdo.