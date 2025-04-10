Lo storage per la stabilità della rete

La crescente diffusione delle fonti rinnovabili rende imprescindibile lo sviluppo di tecnologie di storage efficienti e scalabili, capaci di garantire la stabilità della rete elettrica e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico. L’energia prodotta da fonti rinnovabili, come il solare o l’eolico, è per sua stessa natura intermittente e non programmabile. La sua produzione, infatti, dipende da fattori ambientali variabili e non può essere accumulata nella sua forma primaria.



Questa intermittenza può generare squilibri tra la domanda e l'offerta di energia elettrica. Per far fronte a questa sfida, è dunque indispensabile potenziare i sistemi di stoccaggio, aumentandone sia il numero che la potenza e la capacità complessiva. Gli impianti di storage, in particolare quelli di tipo utility-scale, connessi direttamente alla rete di trasmissione, giocano un ruolo cruciale in questo contesto. Essi, infatti, offrono servizi essenziali di regolazione della frequenza e della tensione, contribuendo a mantenere costantemente l'equilibrio della rete.



Un'altra funzione fondamentale dei sistemi di storage è quella di ottimizzare l'utilizzo delle fonti rinnovabili attraverso il meccanismo del time-shifting. Questi impianti assorbono l'energia prodotta in eccesso dalle fonti rinnovabili durante i momenti di bassa domanda, fenomeno noto come overgeneration, per esempio durante le ore centrali della giornata per il fotovoltaico, e la rilasciano quando la domanda aumenta, tipicamente nelle ore serali.



Infine, lo storage svolge un compito sempre più strategico nell'assorbire la domanda elettrica addizionale e non programmabile, come quella derivante dalla crescente diffusione della mobilità elettrica, che aggiunge ulteriore variabilità ai consumi.



Quello che si sta disegnando è quindi un sistema integrato, che comprende tanto gli accumulatori domestici, essenziali per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici residenziali e per le comunità energetiche, quanto lo storage su larga scala collegato agli impianti di produzione, come i parchi eolici e fotovoltaici, direttamente in loco o in maniera virtuale attraverso la connessione alla rete elettrica.