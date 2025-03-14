Energia eolica: storia, tecnologia e progetti Plenitude



L’energia elettrica prodotta dai parchi eolici onshore e offshore fa parte del mix di rinnovabili che sostengono la transizione energetica in atto. Storia, curiosità, tecnologia dell’energia che nasce dal vento.



“Avere buon vento” è un augurio di buona sorte mutuato nell’immaginario comune dalla navigazione. L’immagine stessa delle vele spiegate è segno di successo e di progresso. Forza primordiale e inarrestabile, il vento ha da sempre affascinato e intimorito l'umanità. Sin dall'antichità, abbiamo cercato di imbrigliarne l'energia, dapprima per muovere le navi e macinare il grano, poi per generare elettricità. Oggi, l'energia eolica rappresenta una tra le fonti rinnovabili più promettenti e il suo apporto è ritenuto strategico nella transizione energetica in atto.

