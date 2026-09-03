Un festival da vivere anche sui social

Il Primavera Sound 2026 è stata anche l’occasione per far vivere Barcellona sui nostri canali social attraverso lo sguardo di creator e talent provenienti da Italia, Spagna e Francia. Un racconto che va oltre il festival, trasformandosi in una vera e propria guida della città: luoghi iconici, locali storici, negozi vintage dove trovare capi di seconda mano, ristoranti e posti in cui gustare i piatti tipici catalani. Energia urbana, musica e Plenitude si intrecceranno in contenuti pensati per accompagnare la community alla scoperta dell’anima più contemporanea della città. Il progetto nasce per coinvolgere attivamente la community online, accompagnandola alla scoperta dell’energia del Festival e della città che lo ospita. Il racconto è proseguito poi al Parc del Fòrum, cuore del Primavera Sound, dove i creator hanno seguito da vicino le nostre iniziative e l’esperienza del Plenitude Stage, condividendo momenti, atmosfere e contenuti live pensati per catturare e restituire l’energia del pubblico, anche a chi non potrà viverle in prima persona.

A rafforzare ulteriormente il coinvolgimento della community, in Spagna è stato attivato un social contest2 dedicato ai follower della pagina Instagram “Plenitude España”, che ha offerto al pubblico residente in Spagna la possibilità di vincere alcuni biglietti per partecipare al Primavera Sound Barcellona e assistere alle performance live dei propri artisti preferiti.