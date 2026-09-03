La struttura fotovoltaica è diventata anche un’installazione luminosa in cui i pannelli hanno contribuito ad un’esperienza visiva immersiva per il pubblico del Plenitude Stage. Grazie a un sistema di illuminazione integrata, si sono trasformati in un elemento artistico pensato per coinvolgere il pubblico in uno spettacolo di luci e colori che porta l’energia al centro dello show.
A completare questo approccio, abbiamo supportato il fabbisogno energetico1 del festival attraverso la fornitura di elettricità certificata tramite Garanzie di Origine europee come prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili.