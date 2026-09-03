Plenitude è stata Energy partner del Primavera Sound 2026

Per il quinto anno consecutivo abbiamo contribuito ad alimentare il ritmo del festival musicale tra i più importanti d’Europa.

La musica ha risuonato in uno dei festival musicali più importanti d’Europa, che si è svolto dal 3 al 7 giugno 2026 al Parc del Fòrum di Barcellona, dove si sono esibiti artisti internazionali come Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox e molti altri. Il cuore della nostra presenza è stato il Plenitude Stage, uno dei palchi ufficiali del festival, attorno al quale ha preso forma l’installazione di 48 pannelli fotovoltaici connessi a una  batteria di accumulo. Di giorno, i pannelli hanno catturato la luce del sole, mentre dopo il tramonto, l’energia raccolta ha contribuito ad alimentare il palco durante la serata.

La struttura fotovoltaica è diventata anche un’installazione luminosa in cui i pannelli hanno contribuito ad un’esperienza visiva immersiva per il pubblico del Plenitude Stage. Grazie a un sistema di illuminazione integrata, si sono trasformati in un elemento artistico pensato per coinvolgere il pubblico in uno spettacolo di luci e colori che porta l’energia al centro dello show.

A completare questo approccio, abbiamo supportato il fabbisogno energetico1 del festival attraverso la fornitura di elettricità certificata tramite Garanzie di Origine europee come prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Un festival da vivere anche sui social

Il Primavera Sound 2026 è stata anche l’occasione per far vivere Barcellona sui nostri canali social attraverso lo sguardo di creator e talent provenienti da Italia, Spagna e Francia. Un racconto che va oltre il festival, trasformandosi in una vera e propria guida della città: luoghi iconici, locali storici, negozi vintage dove trovare capi di seconda mano, ristoranti e posti in cui gustare i piatti tipici catalani. Energia urbana, musica e Plenitude si intrecceranno in contenuti pensati per accompagnare la community alla scoperta dell’anima più contemporanea della città. Il progetto nasce per coinvolgere attivamente la community online, accompagnandola alla scoperta dell’energia del Festival e della città che lo ospita. Il racconto è proseguito poi al Parc del Fòrum, cuore del Primavera Sound, dove i creator hanno seguito da vicino le nostre iniziative e l’esperienza del Plenitude Stage, condividendo momenti, atmosfere e contenuti live pensati per catturare e restituire l’energia del pubblico, anche a chi non potrà viverle in prima persona.

A rafforzare ulteriormente il coinvolgimento della community, in Spagna è stato attivato un social contest2 dedicato ai follower della pagina Instagram “Plenitude España”, che ha offerto al pubblico residente in Spagna la possibilità di vincere alcuni biglietti per partecipare al Primavera Sound Barcellona e assistere alle performance live dei propri artisti preferiti.

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Musica, energia, trasformazione. Una partnership in continua evoluzione.

La collaborazione tra Plenitude e Primavera Sound Barcellona è iniziata nel 2022 Plenitude ha contribuito alla realizzazione di un palco alimentato tramite batterie caricate con energia prodotta da fonti rinnovabili. Nel 2023 il progetto è stato esteso ad altre città coinvolte nell’evento (Madrid e Porto). Nel 2024 sono state implementate ulteriori soluzioni volte a contribuire al miglioramento delle prestazioni energetiche del festival e  alla riduzione di parte delle emissioni associate alle attività. Nel 2025 il sistema è stato integrato con soluzioni di accumulo per supportare l’alimentazione di ulteriori stage e aree dedicate.

Con l’edizione 2026, la partnership ha confermato e rafforzato un modello che unisce intrattenimento, tecnologia e transizione energetica, trasformando il linguaggio della musica in un racconto concreto di innovazione e rendendo il festival un esempio internazionale di integrazione tra energia e musica.

1 Le prestazioni energetiche della manifestazione sono state calcolate in termini di riduzione delle emissioni. La riduzione delle emissioni è stata calcolata confrontando i dati energetici dell’edizione 2024 con quelli dell’evento del 2017, sulla base del consumo effettivo di diesel e dell’energia prelevata dalla rete elettrica. Sono stati applicati i fattori di conversione dei valori emissivi, coerenti con gli anni di riferimento e provenienti da fonti istituzionali (https://www.ree.es/en). Il calcolo ha inoltre considerato eventuali modifiche strutturali apportate al festival nel corso del tempo.

2 https://eniplenitude.es/content/dam/plenitude-es/documents/es/bases-legales-promociones/bases-legales-primavera-sound-2026.pdf