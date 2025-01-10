Crediamo nel valore delle collaborazioni come motore di cambiamento. Per questo costruiamo partnership con realtà e istituzioni - locali e internazionali -che condividono il nostro impegno a sostenere il percorso della transizione energetica.
Abbiamo partecipato come Energy Partner ad alcuni festival in Europa per contribuire a rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli eventi musicali dal vivo. Dalle iniziative di rigenerazione urbana, alle installazioni laser alimentate con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, abbiamo deciso di lasciare il segno del nostro passaggio nelle città che hanno ospitato alcuni di questi festival.
Una partnership con la più grande arena indoor d’Europa per portare innovazione, efficienza energetica e nuove soluzioni sostenibili al servizio dell’esperienza live.Scopri di più
Il festival tra i più importanti d’Europa è tornato a Barcellona e noi siamo ancora una volta Energy Partner.Scopri di più
Dal 7 al 10 agosto 2026, siamo Energy Partner del FestiValle per un’estate carica di eventi nel cuore di Agrigento.Scopri di più
Durante l'estate 2026, abbiamo portato musica ed energia in tutta l’Italia insieme a Radio Kiss Kiss.Scopri di più
Scendiamo in campo con i migliori atleti dello sport e dell’e-sport, incentivando un approccio più responsabile al mondo dell’energia. Insieme alla squadra di basket Armani Olimpia Milano, ai campioni de La Vuelta e non solo, per diffondere una maggiore consapevolezza energetica.e dell’innovazione.
Plenitude è main partner dell' Armani Olimpia Milano per le partite di Eurolega della stagione 2025-2026.Scopri di più
Quando cultura ed energia si incontrano, prendono vita eventi, mostre, progetti e installazioni che ispirano curiosità e consapevolezza. Esperienze che ci guidano a comprendere l’energia, il suo valore e il suo impatto, perché viverla in modo consapevole significa contribuire ogni giorno al cambiamento.
Plenitude è Energy Partner di BASE Milano, uno dei principali luoghi di produzione culturale della città.Scopri di più
Plenitude On The Road trasforma la propria rete di ricarica in un museo a cielo aperto, portando l’arte negli spazi della mobilità elettrica.Scopri di più
Percorsi, iniziative e collaborazioni che trasformano le idee in risultati concreti per Plenitude, generando nuove opportunità di crescita e accelerando l’innovazione, con un impatto sempre più concreto e distintivo.
Esplora il progetto in collaborazione con LePub che punta a unire creatività e tecnologia per contribuire a ridurre il consumo energetico nella comunicazione pubblicitaria su pannelli LED outdoor.Scopri di più
Scopri il nostro libro della buonanotte che può essere letto solo al buio. Pensato per aiutare i bambini ad affrontare l’oscurità, promuove allo stesso tempo una maggiore consapevolezza sul consumo energetico.Scopri di più
L’energia delle partnership e degli eventi non si ferma mai, rimani sempre aggiornato.