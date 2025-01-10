Iniziative ed eventi per diffondere una maggiore consapevolezza energetica

Crediamo nel valore delle collaborazioni come motore di cambiamento. Per questo costruiamo partnership con realtà e istituzioni - locali e internazionali -che condividono il nostro impegno a sostenere il percorso della transizione energetica.

La transizione energetica a ritmo di musica

Abbiamo partecipato come Energy Partner ad alcuni festival in Europa per contribuire a rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli eventi musicali dal vivo. Dalle iniziative di rigenerazione urbana, alle installazioni laser alimentate con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, abbiamo deciso di lasciare il segno del nostro passaggio nelle città che hanno ospitato alcuni di questi festival.

Arena Francia

Una partnership con la più grande arena indoor d’Europa per portare innovazione, efficienza energetica e nuove soluzioni sostenibili al servizio dell’esperienza live.

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Primavera Sound Festival

Il festival tra i più importanti d’Europa è tornato a Barcellona e noi siamo ancora una volta Energy Partner.

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FestiValle 2026

Dal 7 al 10 agosto 2026, siamo Energy Partner del FestiValle per un’estate carica di eventi nel cuore di Agrigento.

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KISS KISS WAY 2026

Durante l'estate 2026, abbiamo portato musica ed energia in tutta l’Italia insieme a Radio Kiss Kiss.

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Lo sport che ispira il cambiamento

Scendiamo in campo con i migliori atleti dello sport e dell’e-sport, incentivando un approccio più responsabile al mondo dell’energia. Insieme alla squadra di basket Armani Olimpia Milano, ai campioni de La Vuelta e non solo, per diffondere una maggiore consapevolezza energetica.e dell’innovazione.

Armani Olimpia Milano

Plenitude è main partner dell' Armani Olimpia Milano per le partite di Eurolega della stagione 2025-2026.

Scopri di più Giocatore di basket che fa canestro

La cultura che crea connessioni

Quando cultura ed energia si incontrano, prendono vita eventi, mostre, progetti e installazioni che ispirano curiosità e consapevolezza. Esperienze che ci guidano a comprendere l’energia, il suo valore e il suo impatto, perché viverla in modo consapevole significa contribuire ogni giorno al cambiamento.

BASE Milano

Plenitude è Energy Partner di BASE Milano, uno dei principali luoghi di produzione culturale della città.

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The Art in Motion Museum

Plenitude On The Road trasforma la propria rete di ricarica in un museo a cielo aperto, portando l’arte negli spazi della mobilità elettrica.

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Progetti che fanno evolvere la nostra energia

Percorsi, iniziative e collaborazioni che trasformano le idee in risultati concreti per Plenitude, generando nuove opportunità di crescita e accelerando l’innovazione, con un impatto sempre più concreto e distintivo.

Dark Mode Ads

Esplora il progetto in collaborazione con LePub che punta a unire creatività e tecnologia per contribuire a ridurre il consumo energetico nella comunicazione pubblicitaria su pannelli LED outdoor.

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Goodnight Light

Scopri il nostro libro della buonanotte che può essere letto solo al buio. Pensato per aiutare i bambini ad affrontare l’oscurità, promuove allo stesso tempo una maggiore consapevolezza sul consumo energetico.

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Ti sei perso qualcosa? Scoprilo qui

L’energia delle partnership e degli eventi non si ferma mai, rimani sempre aggiornato.