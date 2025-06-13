Il nostro Global Graduate Program è un percorso di eccellenza dedicato a neolaureati talentuosi e appassionati dell'energia e dell'innovazione tecnologica. Potrai far parte di una delle aziende protagoniste della transizione energetica, con un modello di business incentrato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla vendita di commodity ed extracommodity, nonché sull’offerta di soluzioni energetiche per i clienti e sulla mobilità elettrica, supportata da un’ampia rete di punti di ricarica.

Ogni giorno supportiamo le nostre persone in un percorso professionale e personale con una visione basata sull’equilibrio fra benessere e innovazione. Mettiamo al centro le loro idee per valorizzare le capacità di ognuno e favorire una cultura inclusiva in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti.