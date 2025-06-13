Il Graduate Program dove esprimere la tua energia
Il nostro Global Graduate Program è un percorso di eccellenza dedicato a neolaureati talentuosi e appassionati dell'energia e dell'innovazione tecnologica. Potrai far parte di una delle aziende protagoniste della transizione energetica, con un modello di business incentrato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla vendita di commodity ed extracommodity, nonché sull’offerta di soluzioni energetiche per i clienti e sulla mobilità elettrica, supportata da un’ampia rete di punti di ricarica.
Ogni giorno supportiamo le nostre persone in un percorso professionale e personale con una visione basata sull’equilibrio fra benessere e innovazione. Mettiamo al centro le loro idee per valorizzare le capacità di ognuno e favorire una cultura inclusiva in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti.
Siamo alla ricerca di candidati pieni di entusiasmo
Abbiamo creato un percorso lavorativo su misura per quei giovani che desiderano sperimentare direttamente sul campo e immergersi a pieno nel mondo dell’energia. L’obiettivo è far scoprire le dinamiche di business della nostra azienda e permettere ai partecipanti di contribuire in prima persona alla realizzazione dei nostri traguardi legati alla transizione energetica.
Approfondisci tutte le opportunità del nostro programma
Offriamo un’occasione importante per tutti quei giovani talenti che vogliono accrescere la propria esperienza sperimentando diversi ambiti lavorativi. Grazie al programma di mobilità interna, potrai esplorare differenti funzioni aziendali e lavorare in più settori del mondo dell’energia. Avrai inoltre la possibilità di trascorrere da uno a tre mesi presso una delle nostre consociate estere, acquisendo esperienza internazionale.
Potrai ottenere un inserimento diretto a tempo indeterminato ed entrare a far parte di un ambiente agile, flessibile e godere di un sistema di welfare completo, confrontandoti con un’atmosfera inclusiva e multiculturale.
Scopri il percorso: un viaggio da fare insieme
Il Global Graduate Program di Plenitude prevede un percorso trasversale "Business Integration Program" della durata di 36 mesi, che consente di interfacciarsi con le tre principali aree di business aziendali: dal mondo Retail, alle Rinnovabili, fino all'E-mobility in Plenitude On The Road, e la possibilità di svolgere un'esperienza internazionale di almeno 2 mesi presso una delle nostre consociate estere.
Cerchiamo giovani di talento con la passione per il mondo dell’energia in ogni sua forma, animati dalla voglia di costruire un futuro più inclusivo e sostenibile.
I requisiti per accedere:
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Laurea magistrale o Master di II livello in discipline STEM o economiche
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Inglese fluente
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Titolo di studio conseguito da massimo 12 mesi
Le iscrizioni riapriranno dal 20 maggio al 3 giugno: continua a seguirci per rimanere aggiornato.
What’s Next. Un percorso in continua crescita.
Entusiasmo e curiosità si accompagnano alla consapevolezza di entrare in un settore in continua evoluzione. Il Global Graduate Program in Plenitude rappresenta un’opportunità concreta di confronto con il mondo dell’energia, un ecosistema internazionale in cui competenze, visione e innovazione si intrecciano per costruire il futuro.
Scopri di più su com’è essere nel Graduate Program attraverso le voci di chi lo vive tutti i giorni.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti orientati al futuro
Guarda le posizioni aperte sul sito e inviaci la tua candidatura. Insieme, possiamo costruire un futuro sostenibile.