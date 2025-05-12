Tante voci, un nuovo progetto all’insegna del futuro

Favorire lo sviluppo dell’innovazione sostenibile e sensibilizzare sempre più persone su queste tematiche a livello globale. Sono questi alcuni degli obiettivi del ZustainabilitY Board che ha infatti il compito di promuovere la creazione di nuovi progetti in questo ambito. Mira inoltre a diffondere la cultura della sostenibilità all'interno dell'azienda attraverso l'ascolto attivo dei giovani che ne fanno parte, incentivando il loro coinvolgimento nel processo di innovazione e valorizzando la loro creatività e le loro competenze a beneficio di tutte le persone di Plenitude.



Il board dell'edizione 2025 è composto da 11 membri provenienti da 5 Paesi fra i quali Francia, Grecia, Italia, Spagna e Kazakistan. Lo ZY Board nasce nel 2024, in seguito alla Call for Innovation “Together for the Future”, durante la quale il team guidato da Sara Jeribi, Chef de projet Planification Commerciale di Plenitude Francia, ha avanzato la proposta di costituire un gruppo di lavoro interno transnazionale formato da esponenti delle generazioni Z e Y, da cui deriva il nome ZustainabilitY Board.