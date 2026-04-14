Un’iniziativa illuminante

Il progetto parte dalle vetrine e dagli schermi LED presenti nei nostri negozi in Italia e negli spazi Digital Out of Home (DOOH)1 in Italia, Spagna e Francia, che da oggi convertiranno in modalità dark tutte le creatività, mantenendo leggibilità e forza comunicativa, ma riducendo il consumo energetico rispetto agli annunci precedenti.

A confermarlo è lo studio condotto in Italia di Certimac2, istituto di ricerca indipendente incaricato da Plenitude, che ha evidenziato come le tonalità più scure richiedano meno energia, perché ogni pixel necessita di una minore intensità per essere riprodotto su schermi LED. Con le immagini in dark mode è possibile ottenere un risparmio fino al 74%3 rispetto ai consumi energetici correlati alla proiezione delle versioni tradizionali delle stesse immagini.

La prima affissione in dark mode è stata realizzata a Madrid, in Plaza Callao, uno dei principali simboli europei della comunicazione digitale e in contemporanea anche a Castel Sant’Angelo-Lungotevere Prati a Roma e a La Défense a Parigi, città iconiche in cui siamo presenti con le nostre attività retail. È così che si apre la strada a un cambiamento più ampio: in un mondo dove il messaggio giusto può fare la differenza, vogliamo invitare aziende, brand e operatori del settore a fare la propria parte. Come? Aderendo all’iniziativa grazie all’utilizzo di una piattaforma tecnologica sviluppata da LePub, DarkModeAds.com, uno strumento a disposizione di tutti.