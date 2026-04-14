Dark Mode Ads: il futuro della comunicazione urbana secondo Plenitude
Un progetto che punta a unire tecnologia e riduzione dei consumi per favorire un nuovo approccio alla pubblicità.
Come Società Benefit, ci impegniamo a promuovere iniziative che coniugano innovazione e una maggiore consapevolezza nell’uso dell’energia, anche nell’ideazione dei messaggi negli spazi urbani.
La comunicazione pubblicitaria è infatti un linguaggio che continua ad attraversare le città e ad accompagnare le persone: oggi è però chiamato a evolversi. Nasce così Dark Mode Ads, il nuovo progetto Plenitude in collaborazione con l’agenzia creativa LePub, finalizzato a ridurre il consumo energetico degli annunci su schermi LED rispetto alle creatività tradizionali.
Un’iniziativa illuminante
Il progetto parte dalle vetrine e dagli schermi LED presenti nei nostri negozi in Italia e negli spazi Digital Out of Home (DOOH)1 in Italia, Spagna e Francia, che da oggi convertiranno in modalità dark tutte le creatività, mantenendo leggibilità e forza comunicativa, ma riducendo il consumo energetico rispetto agli annunci precedenti.
A confermarlo è lo studio condotto in Italia di Certimac2, istituto di ricerca indipendente incaricato da Plenitude, che ha evidenziato come le tonalità più scure richiedano meno energia, perché ogni pixel necessita di una minore intensità per essere riprodotto su schermi LED. Con le immagini in dark mode è possibile ottenere un risparmio fino al 74%3 rispetto ai consumi energetici correlati alla proiezione delle versioni tradizionali delle stesse immagini.
La prima affissione in dark mode è stata realizzata a Madrid, in Plaza Callao, uno dei principali simboli europei della comunicazione digitale e in contemporanea anche a Castel Sant’Angelo-Lungotevere Prati a Roma e a La Défense a Parigi, città iconiche in cui siamo presenti con le nostre attività retail. È così che si apre la strada a un cambiamento più ampio: in un mondo dove il messaggio giusto può fare la differenza, vogliamo invitare aziende, brand e operatori del settore a fare la propria parte. Come? Aderendo all’iniziativa grazie all’utilizzo di una piattaforma tecnologica sviluppata da LePub, DarkModeAds.com, uno strumento a disposizione di tutti.
Dark Mode Ads: una nuova prospettiva per la comunicazione urbana
Per chi comunica e per chi vive la città: vai sulla piattaforma e scopri di più sulla modalità dark.
1. Pubblicità esterna digitale che utilizza schermi LED, totem e maxischermi in spazi pubblici ad alto traffico (strade, stazioni, centri commerciali) per erogare contenuti dinamici, video e interattivi, aggiornabili in tempo reale.
2. https://corporate.eniplenitude.com/content/dam/plenitude-corporate/documents/ita/chi-siamo/partnership-ed-eventi/dark-mode-ads/Dark_Mode_Ads_Reporting_Measurement_Campaign_Energy_Savings_Verification_ITA.pdf
3. Il risparmio energetico correlato all’utilizzo della Dark Mode è stato calcolato sulla base di test effettuati da Certimac a marzo 2026 in conformità con l’International Performance Measurement and Verification Protocol. Le verifiche hanno riguardato 15 immagini, di varia colorazione, riconducibili a compagne pubblicitarie di Plenitude e la misurazione del risparmio energetico è stata effettuata sulla base di un raffronto dell’energia consumata per la proiezione, su schermi LED (tecnologia SMD), del medesimo set di immagini prima e dopo l’utilizzo della Dark Mode Ads.