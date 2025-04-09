Durante speciali attivazioni ed eventi selezionati, sarà possibile vivere ed effettuare test drive davvero unici insieme alla nostra squadra di EVCoach attraverso automobili elettriche di ultima generazione. L’Electric Driving Experience è un’esperienza pensata per curiosi, appassionati della mobilità elettrica, ma anche per chi non ha mai avuto la possibilità di conoscerla, e chi invece ha l’occasione tramite i propri canali digitali di farla conoscere ad un pubblico più vasto. L’Electric Driving Experience è un momento dedicato alla scoperta: durante il test drive potrete rivolgere ai vostri EVCoach tutte le domande e i dubbi sul mondo dell’elettrico e sulla rete di ricarica, e loro vi aiuteranno a fugare ogni dubbio.