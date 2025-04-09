Gli EVCoach (Electric Vehicle Coach) sono un team di e-driver professionisti, scovati e selezionati grazie alla loro professionalità e passione per il mondo elettrico e a quattro ruote. Questo team darà la possibilità di testare automobili elettriche direttamente su strada, scoprire tutti i segreti della e-mobility, della rete di ricarica On The Road di Plenitude e avere risposte a qualsiasi curiosità e dubbio direttamente da chi, di auto, se ne intende veramente!
Join the Electric Era con Electric Driving Experience
Guida il futuro con i nostri EVCoach: vivi un’esperienza esclusiva per scoprire il mondo della mobilità elettrica!
Durante speciali attivazioni ed eventi selezionati, sarà possibile vivere ed effettuare test drive davvero unici insieme alla nostra squadra di EVCoach attraverso automobili elettriche di ultima generazione. L’Electric Driving Experience è un’esperienza pensata per curiosi, appassionati della mobilità elettrica, ma anche per chi non ha mai avuto la possibilità di conoscerla, e chi invece ha l’occasione tramite i propri canali digitali di farla conoscere ad un pubblico più vasto. L’Electric Driving Experience è un momento dedicato alla scoperta: durante il test drive potrete rivolgere ai vostri EVCoach tutte le domande e i dubbi sul mondo dell’elettrico e sulla rete di ricarica, e loro vi aiuteranno a fugare ogni dubbio.
A chi è dedicata l'esperienza?
Il viaggio dei nostri EVCoach in giro per l’Italia
Le tappe percorse insieme
04 ottobre
Red Bull 64 Bars – Scampia (NA)
Anche per l’edizione 2024, Plenitude è stata Partner di Red Bull 64 Bars a Scampia. Tra le iniziative, anche l’esclusivo format Electric Driving Experience con cui abbiamo messo a disposizione di artisti, content creator, giornalisti e ospiti di Red Bull, alcune vetture elettriche, guidate da piloti professionisti che hanno illustrato ai partecipanti tutti i vantaggi della mobilità elettrica.Scopri di più sul noleggio elettrico
20-22 settembre
Imola Green – Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO)
Nel 2024 siamo stati protagonisti dell’evento Imola Green presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I nostri EVCoach sono scesi in pista per sfrecciare sul circuito a bordo di nuovissime auto elettriche, facendo provare a tutti i curiosi e interessati la tecnologia della mobilità elettrica. Attraverso Electric Driving Experience, i partecipanti hanno fatto un test drive super esclusivo sulle quattro ruote, viaggiando in elettrico su un vero e proprio circuito di fama mondiale.Scopri di più sul noleggio elettrico
22-25 agosto
Opera Festival – Milo (CT)
Tra le suggestive strade vulcaniche dell’Etna, a metà tra il mare e la montagna, i nostri EV Coach hanno diffuso, con Electric Driving Experience, le innovazioni e i vantaggi della mobilità elettrica. Durante Opera, festival che ha luogo a Milo (CT) che ha come obiettivo riconnettere la musica con la natura, il territorio e la crescita culturale, i partecipanti hanno potuto vivere in prima persona un l’esperienza di un viaggio in elettrico nel rispetto del territorio circostante e dei suoi suoni naturali. Join the Electric Era all together!Scopri di più sul noleggio elettrico
29-30 giugno
Red Bull Cliff Diving - Polignano a Mare (BA)
In occasione dell’evento Red Bull Cliff Diving Word Series a Polignano a Mare, il nostro team di EVCoach ha accompagnato content creators e ospiti dell’evento a conoscere tutte le peculiarità del mondo della mobilità elettrica, permettendo loro di vivere in primissima persona l’esperienza dell’e-mobility con Electric Driving Experience e a farla vivere anche ai loro followers tramite i loro contenuti.Scopri di più sul noleggio elettrico