Artisti della scena indie, classic rock e dance, si alterneranno per due weekend - dal 20 al 22 giugno e dal 27 al 29 giugno - nella storica cornice del Parco Bussoladomani, al Lido di Camaiore, dove saremo Official Partner del festival musicale La Prima Estate.

Con l’obiettivo di supportare il festival nel proprio percorso di transizione energetica, installeremo un impianto fotovoltaico che contribuirà ad alimentare il “Plenitude Stage” dove si esibiranno Dj e artisti emergenti animando vari momenti della giornata.