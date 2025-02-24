Nel 2024 è continuata la collaborazione con Dnsty, una realtà giovane e dinamica che coniuga e-sport e intrattenimento con attenzione alla sostenibilità. Plenitude e Dnsty si sono trovate per la seconda volta alla Milano Games Week, atterrando insieme sul pianeta virtuale Futura.

Dal 22 al 24 novembre 2024, Plenitude e Dnsty erano alla Fiera Milano Rho per scoprire insieme Futura by Plenitude, il pianeta virtuale composto da cinque continenti ospitati su diverse piattaforme del metaverso come Spatial, Roblox e Fortnite. In Futura, ogni continente offre diverse attività interattive con l'obiettivo di sensibilizzare i giocatori sui temi della sostenibilità e dell’efficienza energetica, intrattenendoli con missioni divertenti e sfide competitive.

Inoltre, Plenitude è stata partner anche del torneo “Dnsty Trinity by Plenitude”, in cui oltre 40 creator del mondo del gaming si sono sfidati a squadre sui giochi più amati dai giocatori, con il tifo live dei propri follower.

Questa partnership ha contribuito a sensibilizzare i giocatori dei gaming virtuali sui temi della sostenibilità, coinvolgendo quante più persone possibili sul tema. Insieme a Dnsty, Plenitude ha promosso un cammino verso una maggiore sostenibilità in tutti i campi, anche in quelli virtuali del gaming.