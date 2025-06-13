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Il nostro impegno in Italia

Come operiamo

In qualità di Società Benefit, ci impegniamo a contribuire alla transizione energetica e a promuovere la sostenibilità sul territorio. Possiamo contare su un modello di business distintivo che integra la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e una vasta rete di punti di ricarica per veicoli elettrici grazie alle soluzioni On The Road di Plenitude e ai servizi di interoperabilità con l’app dedicata.

I nostri numeri in Italia

  • Oltre 1.900 dipendenti

  • Circa 8 MLN di clienti

    nel settore retail

  • 1,1 GW

    di capacità installata da fonti rinnovabili

Dati aggiornati a dicembre 2025

Rinnovabili

In Italia le nostre attività si concentrano principalmente sul solare, sull’eolico e sullo storage. Gestiamo impianti di proprietà o in joint venture per promuovere la diversificazione tecnologica e geografica, oltre ad avere diversi progetti in fase di sviluppo.

La nostra capacità fotovoltaica installata supera i 200 MW ed è distribuita in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Sardegna, Marche, Calabria, Abruzzo, Veneto, Piemonte e Puglia. Il nostro primo impianto è stato realizzato nel 2018 nell’area del Green Data Center di Ferrera Erbognone (Pavia) con una capacità di 1 MW, a supporto del fabbisogno energetico dell’infrastruttura.

Abbiamo successivamente realizzato impianti di maggiore dimensione, come quelli situati in aree industriali dismesse in Sardegna: 23 MW ad Assemini (Cagliari) e 31 MW a Porto Torres (Sassari), rispettivamente completati nel 2018 e fine 2019. A questi si è aggiunto nel 2020 il parco fotovoltaico da 18 MW a Volpiano (Torino), all’interno del deposito carburanti Eni. Nel 2023 abbiamo inoltre costruito il nostro primo Sistema di Accumulo (SdA) proprio ad Assemini, con 15 MW di potenza installata e 9 MWh di capacità di accumulo, destinato alla regolazione di frequenza ultrarapida della rete.

Nel settore eolico onshore, il nostro primo impianto è stato avviato nel 2021 a Laterza (Puglia), composto da tre parchi eolici per un totale di 35,2 MW e una produzione di circa 80 GWh l’anno. A luglio 2024, è entrato in esercizio il parco eolico da circa 39 MW a Borgia (Calabria), composto da 9 aerogeneratori di ultima generazione. Tra gli altri progetti significativi è presente anche l’impianto eolico di Melfi (Potenza) da 60 MW. Attualmente, i nostri progetti hanno una capacità installata totale superiore ai 700 MW e sono distribuiti in circa 40 parchi tra Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Puglia.

Per quanto riguarda l’eolico offshore, stiamo sviluppando diversi progetti nel Mar Mediterraneo, in collaborazione con GreenIT, joint venture con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), con Nicetechnology S.r.l. e 7 Seas Wind Power S.r.l. Realizziamo inoltre progetti di agrivoltaico, tra cui l’impianto di Montalto di Castro (Lazio), recentemente completato con una capacità di circa 37 MW.

Esplora i nostri impianti più rilevanti sulla mappa. Clicca per navigare.

  • Fotovoltaico

  • Eolico

  • Storage

Retail

Ci impegniamo ogni giorno per essere il miglior alleato delle persone nella sfida della consapevolezza energetica con l’obiettivo di creare valore condiviso. Siamo presenti nel mercato italiano come fornitori di elettricità e di gas, oltre a proporre soluzioni per l'efficientamento dei consumi e l'autoproduzione dell'energia elettrica, anche tramite il fotovoltaico. La nostra ampia offerta di prodotti e servizi si rivolge ai privati, alle aziende e a tutta la collettività. Sosteniamo inoltre lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili: un modello collaborativo per produrre e condividere localmente energia. Collaboriamo infine con imprese che condividono la nostra stessa visione attraverso partnership strategiche e iniziative commerciali.

E-mobility

Siamo in rapida espansione nel campo della mobilità elettrica grazie alla nostra presenza capillare sul territorio e alla nostra offerta integrata di servizi. Proponiamo soluzioni di ricarica sia domestica con le wallbox residenziali che su strada. Attraverso i servizi di ricarica On The Road e la relativa app garantiamo infatti ai clienti un accesso alla nostra rete e, tramite l’interoperabilità, a quella dei nostri partner. Cerchiamo inoltre di stringere collaborazioni con aziende del settore che mirano a promuovere un’esperienza di guida elettrica più completa e soddisfacente.

Esplora le nostre partnership di valore

Ogni giorno lavoriamo per avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla comunità, promuovendo un uso più consapevole dell’energia nel mondo dello sport, della musica e della cultura. Per questo, collaboriamo tutto l’anno con enti e realtà che condividono i nostri valori.

Giocatore di basket che fa canestro

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