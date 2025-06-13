Il nostro impegno in Italia

Abbiamo successivamente realizzato impianti di maggiore dimensione, come quelli situati in aree industriali dismesse in Sardegna: 23 MW ad Assemini (Cagliari) e 31 MW a Porto Torres (Sassari), rispettivamente completati nel 2018 e fine 2019. A questi si è aggiunto nel 2020 il parco fotovoltaico da 18 MW a Volpiano (Torino), all’interno del deposito carburanti Eni. Nel 2023 abbiamo inoltre costruito il nostro primo Sistema di Accumulo (SdA) proprio ad Assemini, con 15 MW di potenza installata e 9 MWh di capacità di accumulo, destinato alla regolazione di frequenza ultrarapida della rete.

Nel settore eolico onshore, il nostro primo impianto è stato avviato nel 2021 a Laterza (Puglia), composto da tre parchi eolici per un totale di 35,2 MW e una produzione di circa 80 GWh l’anno. A luglio 2024, è entrato in esercizio il parco eolico da circa 39 MW a Borgia (Calabria), composto da 9 aerogeneratori di ultima generazione. Tra gli altri progetti significativi è presente anche l’impianto eolico di Melfi (Potenza) da 60 MW. Attualmente, i nostri progetti hanno una capacità installata totale superiore ai 700 MW e sono distribuiti in circa 40 parchi tra Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Puglia.

Per quanto riguarda l’eolico offshore, stiamo sviluppando diversi progetti nel Mar Mediterraneo, in collaborazione con GreenIT, joint venture con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), con Nicetechnology S.r.l. e 7 Seas Wind Power S.r.l. Realizziamo inoltre progetti di agrivoltaico, tra cui l’impianto di Montalto di Castro (Lazio), recentemente completato con una capacità di circa 37 MW.