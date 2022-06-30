Rinnovabili

Nel Regno Unito contiamo su una capacità totale installata da fonti rinnovabili di circa 0,2 GW. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere: siamo infatti attivi nella produzione di energia elettrica nell’eolico offshore attraverso Vårgrønn, joint venture tra Plenitude (65%) e il fondo norvegese HitecVision (35%). Uno dei principali progetti è Dogger Bank, il più grande parco eolico offshore al mondo, sviluppato in collaborazione con Equinor e SSE Renewables. Con una capacità totale di 3,6 GW, il parco prevede l’installazione di 277 turbine di ultima generazione da 13 MW, situate a più di 130 km dalle coste nordorientali del Paese.

Sempre attraverso Vårgrønn, in parterniship con Flotation Energy, abbiamo inoltre siglato un accordo di esclusività con Crown Estate Scotland per lo sviluppo dei parchi eolici flottanti offshore GreenVolt e Cenos. Questi due progetti, con una capacità complessiva di 1,9 GW, sono destinati a fornire elettricità rinnovabile alla rete nazionale e contribuiranno anche alla decarbonizzazione delle piattaforme petrolifere e gas nel Mare del Nord. Il progetto GreenVolt è inoltre l’unico progetto eolico offshore galleggiante ad aver vinto un contratto CfD nell’ultima gara indetta dal governo inglese.