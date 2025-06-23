I fondi Ares Alternative Credit Management entrano nel capitale sociale di Plenitude

L’operazione conferma la validità del modello di business della Società e ne rafforza le prospettive di crescita

I fondi Alternative Credit di Ares Management (“Ares”), affiliati del principale gestore globale di investimenti Ares Management Corporation (NYSE: ARES), hanno firmato un accordo con Eni per acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Plenitude.

Ares acquisirà da Eni una quota di partecipazione in Plenitude pari al 20% per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti.

L’operazione permette di consolidare ulteriormente il valore di mercato di Plenitude, a conferma della solidità del modello di business della Società che integra produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di energia e servizi energetici a famiglie e ad imprese, e soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica.

L’ingresso di Ares segue quello di Energy Infrastructure Partners che detiene il 10% del capitale sociale di Plenitude.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha commentato: "Sono lieto di dare il benvenuto in Plenitude al nuovo azionista Ares, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Oggi viene nuovamente riconosciuta la qualità del nostro approccio, che coniuga sostenibilità economica e ambientale in un modello di business integrato e proiettato al futuro del mondo dell’energia. Ares, con il suo ingresso nella Società, mette in risalto la progressione del valore di Plenitude e diventa parte del nostro percorso di crescita che, giorno dopo giorno, realizziamo con tenacia e convinzione”.

“Plenitude è un’azienda leader nell’ambito della transizione energetica, con un modello di business distintivo e uno straordinario track record di crescita e redditività” ha dichiarato Stefano Questa, Partner and Co-Head of European Alternative Credit di Ares. “Siamo lieti di essere al fianco di Plenitude nel raggiungimento dei suoi importanti obiettivi di sostenibilità e finanziari, collaborando con il suo management e con Eni in questo nuovo ed entusiasmante percorso”.

Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da oltre 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con più di 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. La Società ha l’obiettivo di raggiungere entro il 2028 10 GW di capacità rinnovabile installata e superare 11 milioni di clienti.

Ares Management Corporation è un importante gestore globale di investimenti alternativi, che offre ai propri clienti soluzioni d’investimento primarie e secondarie complementari nei settori del credito, del real estate, del private equity e delle infrastrutture. Al 31 marzo 2025, la piattaforma globale di Ares Management Corporation gestiva circa 546 miliardi di dollari di asset, con attività in Nord America, Sud America, Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente.