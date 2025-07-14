Sostegno economico ed efficientamento energetico
Questi progetti hanno come obiettivo quello di sostenere famiglie e individui in condizione di fragilità economica e sociale ed enti del terzo settore su tutto il territorio nazionale. Nel concreto, le azioni di sostegno prevedono aiuti economici per il pagamento delle bollette energetiche emesse da qualunque operatore, la sostituzione di lampadine e vecchi elettrodomestici con nuovi ad alta efficienza energetica e la formazione di Tutor per l’Energia Domestica (TED) con l’obiettivo di aiutare i beneficiari a ridurre i futuri costi in bolletta, attraverso percorsi di consapevolezza sui consumi e di risparmio energetico.Scopri di più