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Insieme a Banco dell’energia per il contrasto alla povertà energetica

In qualità di Società Benefit, ci impegniamo a creare valore condiviso per le comunità e i territori in cui operiamo, anche attraverso iniziative di promozione dell’inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa ed energetica. In questa direzione, condividiamo in pieno i valori promossi da Fondazione Banco dell’energia Ente Filantropico e la mission di garantire un accesso inclusivo e sostenibile all’energia alle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale. La firma del Manifesto ‘Insieme per contrastare la povertà energetica’ e l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione Banco dell’energia confermano il nostro impegno in questo ambito.

  • “La collaborazione con Banco dell’energia è un altro passo importante nel percorso che Plenitude ha intrapreso come Società Benefit. Il sostegno alle iniziative della Fondazione conferma ancora una volta il nostro impegno nel contribuire a contrastare la povertà energetica, promuovendo soluzioni innovative volte alla riduzione del consumo e alla gestione collettiva dell’energia.”

  • Stefano Goberti - Amministratore Delegato di Plenitude

Le aree di intervento

Le iniziative che sosteniamo insieme a Banco dell’energia riguardano principalmente questi ambiti:

Sostegno economico ed efficientamento energetico

Questi progetti hanno come obiettivo quello di sostenere famiglie e individui in condizione di fragilità economica e sociale ed enti del terzo settore su tutto il territorio nazionale. Nel concreto, le azioni di sostegno prevedono aiuti economici per il pagamento delle bollette energetiche emesse da qualunque operatore, la sostituzione di lampadine e vecchi elettrodomestici con nuovi ad alta efficienza energetica e la formazione di Tutor per l’Energia Domestica (TED) con l’obiettivo di aiutare i beneficiari a ridurre i futuri costi in bolletta, attraverso percorsi di consapevolezza sui consumi e di risparmio energetico.

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Creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) promuovono la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili, garantendone l’accesso equo, stimolando l’aggregazione sociale e favorendo la sostenibilità urbana. I beneficiari sono associazioni, enti del terzo settore e famiglie vulnerabili. Dal 2023, collaborando con varie associazioni e in particolare con Fondazione Con il Sud abbiamo contribuito alla nascita di CER un posto anche per te, La Cittadella Energetica, CERtamente Insieme e Comunità Energetica e Solidale Casa del Fanciullo.

Ma cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?
Scoprilo insieme a noi guardando il video!

  

Tanti progetti, un’energia unica

Di seguito riportiamo i progetti che sosteniamo nell'ambito del "Sostegno economico ed efficientamento energetico":    

Change + Cambia gli elettrodomestici energivori

Il progetto, nato dalla collaborazione con Croce Rossa Italiana (CRI), ha l’obiettivo di sostenere oltre 750 nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica e sociale nell'acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, fornendo assistenza dedicata per il trasporto, l’installazione e il ritiro dei vecchi apparecchi. L’iniziativa interviene in 10 comuni italiani (Benevento, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Civitavecchia, Giaveno, Giulianova, Lecce, Ronciglione-Sutri e Sesto San Giovanni) e prevede il coinvolgimento di 40 volontari CRI formati per accompagnare i beneficiari in percorsi di educazione al risparmio energetico.

Energia per tutti: l'impegno di Plenitude al fianco di Banco dell'energia

Alla sesta Plenaria della Fondazione Banco dell’energia presentati i nuovi progetti per il 2025 e fatto il punto sui progetti in corso.

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Ogni casa è illuminata

Sono oltre 200 i nuclei familiari coinvolti nel progetto in collaborazione con la Fondazione Ernesto Pellegrini onlus e il Fondo di Comunità Giambellino Lorenteggio (MI) che prevede:

  • Sostegno diretto alle famiglie

    attraverso il pagamento delle bollette e l’acquisto di elettrodomestici e lampadine a basso consumo.

  • Formazione di 20 operatori

    sul tema del risparmio e dell’efficienza energetica e sull’abilitazione come Tutor per l’Energia Domestica.

  • Sensibilizzazione sul risparmio energetico

    attraverso incontri con gli abitanti del quartiere Giambellino Lorenteggio.

  • Efficientamento energetico

    con un intervento dedicato presso la sede del Laboratorio di quartiere.

Energia in periferia - Napoli e Torino

Energia in periferia” è un’iniziativa volta a dare supporto a 200 famiglie in condizione di povertà energetica, residenti nelle zone periferiche di Napoli e Torino. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Società San Vincenzo de Paoli, prevede il pagamento delle bollette energetiche, emesse da qualunque operatore, l’avvio di percorsi di educazione al risparmio energetico a cura dei TED - Tutor per l’Energia Domestica e interventi di efficientamento energetico, attraverso la sostituzione di elettrodomestici maggiormente energivori con altri apparecchi ad alta efficienza, consentendo di ridurre i futuri costi in bolletta.

Energia consapevole: conosci come consumi

In collaborazione con la Società San Vincenzo De Paoli, sosteniamo il progetto “Energia Consapevole” nei comuni di Como, Appiano Gentile e Morbegno coinvolgendo circa 240 famiglie. In particolare, l’iniziativa è volta a:

  • Aumentare la consapevolezza sui consumi energetici e facilitare l’accesso a strumenti e percorsi di efficientamento energetico.

  • Supportare i soggetti in condizione di vulnerabilità economica e sociale nel pagamento delle bollette energetiche e nell’individuazione di soluzioni di efficienza energetica.

Gruppo di persone che sorridono