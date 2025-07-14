Creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS)

Le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) promuovono la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili, garantendone l’accesso equo, stimolando l’aggregazione sociale e favorendo la sostenibilità urbana. I beneficiari sono associazioni, enti del terzo settore e famiglie vulnerabili. Dal 2023, collaborando con varie associazioni e in particolare con Fondazione Con il Sud abbiamo contribuito alla nascita di CER un posto anche per te, La Cittadella Energetica, CERtamente Insieme e Comunità Energetica e Solidale Casa del Fanciullo.