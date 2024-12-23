Cos'è Open-es

Open-es è un ecosistema aperto e collaborativo che riunisce il mondo industriale, finanziario e istituzionale per favorire, attraverso una piattaforma digitale, la crescita e la trasformazione del tessuto imprenditoriale sulle dimensioni della sostenibilità. Un’alleanza, avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google Cloud ad inizio 2021, a cui si sono aggiunte in qualità di partner importanti realtà italiane ed internazionali come Snam, Accenture, IVECO Group, Saipem, Autostrade per l'Italia, Unicredit, KPMG, Baker Hughes, Engineering, Kuwait, Rina, WeBuild, illimity Bank, Techedge, ESG European Institute, Luiss Business School e SDA Bocconi.

Grazie all’approccio aperto dell’iniziativa e orientato alle value chain, Open-es conta oggi già più di 11.500 imprese, una vera e propria community che attraverso il confronto, la collaborazione e l’individuazione di azioni prioritarie punta a contribuire al percorso di crescita sostenibile dell’intero ecosistema.