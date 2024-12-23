Open-es, l’iniziativa per la sostenibilità dell’intero ecosistema
In Plenitude ci impegniamo a promuovere lo sviluppo della supply chain in chiave sostenibile, coinvolgendo e supportando i nostri fornitori con iniziative e strumenti concreti.
Valutiamo il profilo ESG dei nostri fornitori in tutte le fasi del nostro processo, dalla selezione e qualifica ai procedimenti di acquisto, anche attraverso Open-es, la piattaforma digitale che accompagna le imprese in un percorso di misurazione e crescita sulle dimensioni della sostenibilità.
Cos'è Open-es
Open-es è un ecosistema aperto e collaborativo che riunisce il mondo industriale, finanziario e istituzionale per favorire, attraverso una piattaforma digitale, la crescita e la trasformazione del tessuto imprenditoriale sulle dimensioni della sostenibilità. Un’alleanza, avviata da Eni con Boston Consulting Group e Google Cloud ad inizio 2021, a cui si sono aggiunte in qualità di partner importanti realtà italiane ed internazionali come Snam, Accenture, IVECO Group, Saipem, Autostrade per l'Italia, Unicredit, KPMG, Baker Hughes, Engineering, Kuwait, Rina, WeBuild, illimity Bank, Techedge, ESG European Institute, Luiss Business School e SDA Bocconi.
Grazie all’approccio aperto dell’iniziativa e orientato alle value chain, Open-es conta oggi già più di 11.500 imprese, una vera e propria community che attraverso il confronto, la collaborazione e l’individuazione di azioni prioritarie punta a contribuire al percorso di crescita sostenibile dell’intero ecosistema.
Con una registrazione semplice e gratuita alla piattaforma, le imprese accedono ad un modello di valutazione trasparente, basato su metriche standard e versatili a copertura di tutti i settori e modelli di business (le Stakeholder Capitalism Metric, definite dall’International Business Council del World Economic Forum nel settembre 2020). Si tratta di un percorso guidato che permette a tutte le imprese di creare e aggiornare il proprio profilo ESG senza duplicazioni, condividere i propri dati e le informazioni di sostenibilità con clienti e altri stakeholder, accedere a benchmark di settore per confrontarsi con realtà simili e individuare le azioni prioritarie da attuare per crescere e migliorare il proprio posizionamento.
Open-es consente inoltre alle funzioni Procurement così come a Banche, Assicurazioni di coinvolgere i propri fornitori e/o clienti, offrendo loro uno strumento unico per misurare le proprie performance di sostenibilità e avviare un percorso di sviluppo sostenibile.
Tutti i Value Chain Leaders che intendono coinvolgere e incentivare al miglioramento la propria value chain possono trovare su Open-es statistiche e report di dettaglio per analizzare e confrontare le performance ESG della propria value chain e integrarle all’interno dei propri processi decisionali.
Open-es si pone come stimolo e sostegno di una trasformazione che coinvolge tutte le realtà, favorendo la collaborazione tra diversi settori e offrendo un ventaglio molto ampio di possibilità e soluzioni con un approccio innovativo, semplice e intuitivo.
In questa direzione, all’interno della piattaforma nell’Hub di Sviluppo, sono disponibili numerosi servizi e prodotti offerti in ambito ESG, tra cui servizi di efficientamento energetico resi disponibili anche dal gruppo Plenitude.
Inoltre, in linea con i valori di condivisione, collaborazione e crescita sostenibile che contraddistinguono la piattaforma, le imprese possono partecipare a “Open-es Competenze ESG”, una serie di eventi gratuiti per accrescere le conoscenze in ambito ESG delle imprese e dei propri dipendenti.
Gli eventi sono aperti a tutta la Community e costituiscono un’opportunità di confronto con esperti del settore su aspetti specifici delle tematiche ESG, quali il Calcolo delle Emissioni CO₂, il Bilancio di Sostenibilità, Certificazioni ESG, Opportunità e Obiettivi del PNRR, ESG e i rapporti tra Banche e Imprese, Sostenibilità Sociale e di Governance, Gestione dei Fornitori e tanti altri temi chiave per un’impresa moderna.
Per Plenitude Open-es rappresenta un importante passo per rafforzare l’ingaggio e il coinvolgimento sui temi ESG non solo dei fornitori, ma anche dei clienti business che a loro volta hanno l’opportunità di potersi misurare, avere accesso a piani di sviluppo e implementare azioni di miglioramento sulle dimensioni della sostenibilità, dando vita ad un ecosistema collaborativo e virtuoso, che mira a coinvolgere tutti gli stakeholder.
La creazione di questo ecosistema consente di favorire una consapevolezza diffusa della sostenibilità lungo l’intera catena del valore, creando sinergie e opportunità per l'intero sistema imprenditoriale.