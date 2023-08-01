Vårgrønn in partnership con Energia Group per lo sviluppo di progetti eolici offshore in Irlanda per 1,8 GW

Vårgrønn, joint venture tra Plenitude (Eni) e HitecVision, e la società irlandese di servizi energetici integrati Energia Group annunciano un accordo per lo sviluppo congiunto di due progetti eolici offshore in Irlanda entro il 2030, per una capacità totale fino a 1,8 GW.

Lo sviluppo di questi due impianti, situati rispettivamente nel Mare Celtico settentrionale e nel Mare d'Irlanda meridionale, con una potenza installata fino a 900 MW ciascuno, consente a Plenitude di estendere, attraverso Vårgrønn, le proprie attività al mercato eolico offshore irlandese.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Questo accordo ci permette di consolidare ulteriormente la presenza di Plenitude in un settore strategico come quello dell’eolico offshore grazie a due nuovi promettenti progetti in joint venture al largo delle coste irlandesi. In linea con l’obiettivo della Società di raggiungere nel mondo 15 GW di capacità rinnovabile entro il 2030, confermiamo l’impegno, attraverso Vårgrønn, di espandere le nostre iniziative nell’eolico offshore del Nord Europa”.

Plenitude è la Società Benefit di Eni che integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. La Società ha l’obiettivo di raggiungere oltre 7 GW installati al 2026 e di azzerare le emissioni nette di CO2 Scope1, 2 e 3 entro il 2040.