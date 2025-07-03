Plenitude avvia la costruzione di un nuovo parco solare da 200 MW in Spagna

Il progetto di Entrenúcleos, situato tra Dos Hermanas e Coria del Río (Siviglia, Andalusia) entrerà in produzione nel 2026 e si stima che genererà oltre 435 GWh di energia rinnovabile all’anno.

L’impianto è progettato per soddisfare elevati standard di sostenibilità e nella costruzione del parco si sperimenterà l’utilizzo di alcune strutture in ’acciaio verde’, un materiale riciclato prodotto interamente in Spagna con un’impronta a zero emissioni di carbonio1.

L’azienda conferma il proprio impegno strategico in Andalusia dove è già impegnata su altri due progetti in costruzione: Guillena (230 MW) e Caparacena (150 MW).

Plenitude continua ad ampliare il proprio business nelle rinnovabili in Spagna con l’avvio della costruzione di Entrenúcleos, un nuovo progetto fotovoltaico da 200 MW situato nei comuni di Dos Hermanas e Coria del Río, nella provincia di Siviglia, in Andalusia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento Energia del Ministero Regionale dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Andalusia, del Comune di Dos Hermanas e altre personalità.

Durante l’evento, che si è tenuto presso il sito dell’impianto, è stata posata simbolicamente la prima pietra che ha sancito ufficialmente l’inizio dei lavori. Il parco solare di Entrenúcleos conterà circa 326.000 pannelli solari.

Entrenúcleos, la cui entrata in esercizio è prevista entro il 2026, includerà quattro impianti solari (Granville, Killington, Plumlee e Rickwood) con una capacità installata di 50 MWp ciascuno, distribuiti su un’area di oltre 300 ettari. La produzione di energia rinnovabile stimata del progetto supererà i 435 GWh all’anno.

Gli impianti saranno collegati alla rete tramite la sottostazione SET Entrenúcleos, condivisa con un altro sviluppatore, e a sua volta connessa alla rete elettrica nazionale tramite la sottostazione Red Eléctrica Española (REE) situata a Dos Hermanas.

“Entrenúcleos è un progetto chiave per Plenitude, non solo perché contribuisce al raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita in Spagna, ma anche perché riflette il nostro impegno profondo e costante nei confronti dell’Andalusia, una regione che riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo delle energie rinnovabili del Paese. Con questo progetto, disponiamo ora di un portfolio di circa 580 MW in costruzione nella regione e abbiamo l’obiettivo di continuare a investire in soluzioni energetiche sostenibili che generino valore a lungo termine per le comunità locali”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Renewables in Western Europe e Managing Director di Plenitude Renewables Spain.

"Le energie rinnovabili sono il petrolio che l’Andalusia non ha mai avuto; rappresentano un’importante opportunità per la crescita economica e industriale del nostro territorio. L’Europa è impegnata nel processo di decarbonizzazione della propria industria e proprio in questo contesto l’Andalusia, con la sua ricchezza di risorse naturali (sole, vento e biomassa), riveste un ruolo di primo piano indiscusso. Il nostro principale elemento distintivo è la maggiore disponibilità di energia affidabile a prezzi competitivi." ha affermato Manuel Larrasa, Segretario Generale del Dipartimento Energia del Ministero Regionale dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Andalusia.

"Si tratta senza dubbio di un investimento importante per la nostra città, che contribuirà allo sviluppo dell’attività economica e alla conseguente creazione di occupazione. Tutto questo in un settore chiave come quello delle energie rinnovabili, che favorirà la transizione verso un modello energetico sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ancora una volta, questo investimento consolida il ruolo di Dos Hermanas come punto di riferimento nell’attrazione di grandi progetti industriali e imprenditoriali, grazie anche alle politiche promosse dal nostro Comune, che svolgono un ruolo fondamentale in questo processo." ha aggiunto Francisco Rodríguez, Sindaco di Dos Hermanas.

La costruzione dell’impianto sarà affidata a Solarig, azienda spagnola con comprovata esperienza a livello globale nello sviluppo, realizzazione e gestione di progetti rinnovabili. In particolare, nella costruzione del parco si sperimenterà l’utilizzo di alcune strutture in “acciaio verde”, materiale riciclato prodotto interamente in Spagna con un’impronta a zero emissioni di carbonio.

In conformità con quanto previsto nel corso dell’iter autorizzativo, il parco fotovoltaico includerà anche isole e barriere vegetali. Infine, l’azienda destinerà un’area, equivalente a quella occupata dai moduli fotovoltaici, all’adozione di pratiche agricole sostenibili con l’obiettivo di migliorare l’habitat degli uccelli delle steppe a rischio.

Con Entrenúcleos, il terzo impianto di Plenitude in costruzione in Andalusia, insieme a Guillena (Siviglia) da 230 MW e Caparacena (Granada) da 150 MW, la Società conferma il proprio impegno in una regione dove è presente con oltre 60.000 clienti retail.

In Spagna, la Società è presente con circa 1.300 MW di capacità installata da fonti fotovoltaiche ed eoliche, con progetti attivi in numerose regioni, tra cui Estremadura, Andalusia, Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha e Castilla y León e sta portando avanti nuove iniziative con una pipeline nel Paese di oltre 2 GW di progetti in varie fasi di sviluppo.

Plenitude

Plenitude, società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (oltre 4 GW di capacità installata), la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, l’azienda punta a raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata e oltre 11 milioni di clienti a livello globale.