Plenitude raddoppia la sua capacità installata in Spagna grazie alla crescita organica

Grazie a una importante crescita organica, l'azienda raggiunge nel Paese circa 950 MW di capacità installata da fonti rinnovabili, più che raddoppiandola rispetto al 2023.





Plenitude ha completato la costruzione dell’impianto di Caparacena a Granada da 150 MW e ha attualmente un portafoglio di progetti in costruzione di ulteriori circa 820MW che saranno completati tra il 2025 e il 2026.

Madrid, 7 gennaio 2025 - Plenitude ha ampliato in Spagna la propria capacità installata da fonti rinnovabili di 400 MW, raggiungendo circa 950 MW di progetti fotovoltaici ed eolici, oltre il doppio rispetto al 2023.

In particolare, Plenitude ha recentemente completato l'installazione dell’impianto di Caparacena a Granada da 150 MW, composto da tre parchi fotovoltaici da circa 50 MW. Il collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale è garantito da una sottostazione da 400 kV, la cui costruzione è stata appena completata, e da un’altra sottostazione e una linea da 200 kV condivise con altri operatori.

Inoltre, Plenitude ha completato la costruzione di altri impianti situati nei parchi solari di Renopool, in Estremadura, e di Guillena, in Andalusia, per una capacità installata totale di circa 250 MW.

Grazie anche a queste operazioni la Società ha raggiunto nel 2024 l’obiettivo di 4GW di capacità installata a livello globale.

“Nel corso del 2024 Plenitude ha registrato una significativa crescita organica in Spagna, con progetti rinnovabili realizzati anche grazie alle costruttive relazioni che abbiamo sviluppato a livello locale. La Spagna è un Paese strategico per la nostra Società e vogliamo avere nelle aree dove operiamo un impatto positivo, non solo a livello economico, ma anche sulle comunità che ci ospitano”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables e Managing Director di Plenitude in Spagna.

Plenitude in Spagna ha inoltre una pipeline di progetti gia’ in costruzione per ulteriori circa 820MW. Si prevede che questi impianti saranno completati tra il 2025 e il 2026, in linea con la strategia di lungo termine della Società nel settore delle rinnovabili e nel Paese.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete capillare di circa 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 8 GW di capacità rinnovabile a livello globale.