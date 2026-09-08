GreenIT avvia la produzione di due impianti fotovoltaici in Italia, un nuovo traguardo nel percorso di crescita

I progetti collocati in Piemonte hanno una potenza totale di circa 19MW

e una produzione annua prevista di quasi 30GWh

In fase di costruzione nuove iniziative per circa 30 MW

e in sviluppo una pipeline solare di oltre 300 MW

GreenIT, joint venture partecipata da Plenitude (51%) e CDP Equity (49%), annuncia l’avvio della produzione di due parchi fotovoltaici costruiti e messi in esercizio dalle Società in Italia, situati in Piemonte, nelle province di Vercelli e Alessandria.

Gli impianti, con una potenza installata complessiva di circa 19 MW, sono in grado di generare una produzione annua stimata di circa 30 GWh.

Dal punto di vista tecnologico, i progetti sono costituiti da circa 32.000 moduli fotovoltaici bifacciali ad alta efficienza, installati su strutture dotate di sistemi di inseguimento solare monoassiale che consentono di ottimizzare la produzione di energia lungo tutto l’arco della giornata.

Gli impianti sorgono su aree precedentemente destinate all’attività estrattiva e successivamente bonificate e riqualificate. L’intervento ha trasformato questi siti in poli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

L’avvio della produzione rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita industriale di GreenIT nel settore fotovoltaico e conferma il progressivo avanzamento della pipeline della Società, che conta oltre 300 MW di impianti solari in fase avanzata di sviluppo. Inoltre, in Campania e in Piemonte entreranno in esercizio tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027 i prossimi impianti, attualmente in costruzione, con una capacità complessiva di circa 30 MW.

Paolo Bellucci, Amministratore Delegato di GreenIT, ha dichiarato: «L’entrata in esercizio di questi due impianti segna un momento importante nel percorso di crescita di GreenIT e rafforza la nostra ambizione di affermarci come uno dei principali operatori nel settore dell’energia da fonte solare ed eolica in Italia. Questo traguardo testimonia il nostro impegno concreto nello sviluppo della produzione delle rinnovabili e nel supporto al percorso di transizione energetica del Paese».

GreenIT S.p.A.



GreenIT è la joint venture partecipata al 51% da Plenitude (società controllata da Eni) e al 49% da CDP Equity, costituita per sviluppare, realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. Creata nel 2021, la joint venture rientra nella strategia volta a sostenere la transizione energetica del Paese, aumentando la generazione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030. Per maggiori informazioni, visitare il sito green-it.online/