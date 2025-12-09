Plenitude accelera la sua crescita in Spagna con l’avvio dell’impianto solare di Caparacena da 150 MW

Situato a Chimeneas e Ventas de Huelma, in provincia di Granada (Andalusia), l’impianto è composto da tre parchi fotovoltaici e genererà circa 320 GWh all’anno

Chimeneas e Ventas de Huelma, in provincia di Con l’entrata in esercizio di Caparacena, Plenitude raggiunge circa 1.5 GW di capacità installata complessiva in Spagna

Le attività di monitoraggio archeologico nell’area hanno portato alla scoperta di una necropoli iberica risalente al VI secolo a.C.

Plenitude inaugura oggi il progetto solare di Caparacena a Chimeneas (Granada) alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui il Segretario Generale dell’Energia della Junta de Andalucía e i Sindaci di Ventas de Huelma e di Chimeneas.

Il progetto, tra i più importanti realizzati dalla Società in Spagna, si estende su 264 ettari e comprende tre parchi fotovoltaici da 50 MW ciascuno. Il complesso, che include oltre 274.000 moduli fotovoltaici bifacciali e ha una capacità installata complessiva di 150 MW, è in grado di generare circa 320 GWh di elettricità all’anno.

Nel quadro degli adempimenti previsti ai fini dell’autorizzazione del progetto, durante la costruzione dell’impianto sono state adottate diverse misure per proteggere l’ambiente naturale e preservare il suolo. Nell’aprile 2024, le attività di monitoraggio archeologico presso il parco fotovoltaico hanno portato alla scoperta di una necropoli iberica risalente al VI secolo a.C., urne funerarie in ceramica e reperti dell’epoca. Ciò ha consentito di preservare un ritrovamento storico, contribuendo così alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’Andalusia.

“La messa in esercizio di Caparacena non solo rafforza il nostro impegno in Andalusia, ma segna anche una scoperta archeologica storica che collega il nostro progetto al patrimonio del territorio. Con un portafoglio nazionale di quasi 1.5 GW di capacità installata, continuiamo a promuovere soluzioni rinnovabili, supportando uno sviluppo responsabile del paesaggio e della sua storia”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables and Managing Director di Plenitude Renovables Spain.

Con l’avvio della produzione di Caparacena, Plenitude amplia ulteriormente la propria presenza in Andalusia. A Siviglia, la Società ha già l’impianto di Guillena con una capacità installata di 230 MW e continua a sviluppare il progetto Entrenúcleos da 200 MW. Attraverso queste iniziative, l’azienda contribuisce al percorso di transizione energetica della Regione, consolidando la propria crescita nel settore delle energie rinnovabili del Paese.

Plenitude

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.